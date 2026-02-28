americateve

Confederación Asiática de Fútbol aplaza duelos de la Liga de Campeones del Oeste tras ataque a Irán

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) pospuso los playoffs del campeonato continental de clubes programados en Medio Oriente para la próxima semana, ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

ARCHIVO - Foto del 14 de octubre del 2025, Cristiano Ronaldo sonríe durante el calentamiento antes del encuentro de Portugal ante Hungría en la eliminatoria a la Copa Mundial 2026. (AP Foto/Armando Franca, Archivo)
El organismo rector del fútbol asiático emitió el domingo un comunicado en el que indicó que los partidos de octavos de final de la AFC Champions League Elite, previstos para el lunes y el martes en la Región Oeste, serán reprogramados.

Los cuartos de final de la AFC Champions League 2 y de la AFC Challenge League, programados para el martes y el miércoles en la zona Oeste, también se pospondrán. No se han fijado nuevas fechas.

El club saudí Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, está entre los equipos involucrados en la competición AFC Champions League Two.

Los partidos en la Región Este de todos los campeonatos continentales de la AFC continuarán según lo previsto, informaron los organizadores.

“La AFC seguirá supervisando de cerca esta situación —que evoluciona rápidamente— y se mantiene firme en garantizar la seguridad y la protección de todos los jugadores, equipos, dirigentes y aficionados”, expresó el organismo deportivo en un comunicado.

La AFC organiza la Copa Asiática Femenina en Australia que comienza el domingo. Irán está entre las 12 selecciones nacionales que compiten.

