Conductores de entregas en Dubái se ponen en huelga por pago

Las huelgas son ilegales en los Emiratos Árabes Unidos, una federación autocrática de siete territorios gobernados por emires que prohíbe los sindicatos y penaliza el disentimiento. El gobierno de Dubái no respondió de momento una petición de comentario sobre la huelga.

Para reducir los costos, empresas como Deliveroo subcontratan bicicletas, logística y responsabilidad a agencias de contratación, un esquema laboral que prevalece en los estados del Golfo Pérsico y puede generar abusos. Muchos migrantes pobres están sumidos en deudas por pagar a su contratista cuotas de visa exorbitantes para asegurar sus trabajos.

“Es claro que algunas de nuestras intenciones originales no han sido claras y escuchamos a los conductores”, dijo Deliveroo en un comunicado a The Associated Press. “Por lo tanto, hemos puesto en pausa todos los cambios y trabajaremos con nuestros conductores de agencias para garantizar que tenemos una estructura que funciona para todos y considera los intereses de nuestros conductores de agencia”.

El servicio británico de entrega de alimentos está valuado en más de 8.000 millones de dólares.

Fuente: Associated Press