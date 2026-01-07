Conductora baleada en Minneapolis es al menos la 5ta persona muerta en redadas migratorias en EEUU

ARCHIVO - Esta foto sin fecha, proporcionada por su familia, muestra a Jaime Alanis dentro del Centro Médico del Condado Ventura, luego de resultar herido durante una redada migratoria el 10 de julio de 2025, en Camarillo, California. (Foto familiar vía AP, Archivo) AP

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que el agente disparó en defensa propia cuando la mujer intentó atropellar a los efectivos con su vehículo. Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, señaló que un video del incidente mostró que los tiros fueron imprudentes e innecesarios. Esto ocurrió en un momento en que la agencia federal intensifica las operaciones de control migratorio en Minnesota por medio del emplazamiento de unos 2.000 agentes y funcionarios.

En septiembre pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) baleó de muerte a otra persona fuera de Chicago. Dos personas han muerto después de ser atropelladas por vehículos mientras huían de las autoridades de inmigración. Y un trabajador agrícola en California se cayó de un invernadero y se fracturó el cuello durante una redada del ICE en julio pasado.

Ningún funcionario ni ningún agente ha sido acusado en las muertes.

Agentes del ICE balearon de muerte a Silverio Villegas González durante una parada de tráfico el 12 de septiembre en los suburbios de Chicago. Sus familiares dijeron que el chef de línea de 38 años de edad, originario de México, había dejado a uno de sus hijos en la guardería esa mañana.

En ese momento, el DHS indicó que agentes federales perseguían a un hombre con antecedentes de conducción imprudente que ingresó al país ilegalmente. Alegaron que Villegas González evadió el arresto y arrastró a un agente con su vehículo.

El DHS señaló que el agente disparó porque temía por su vida y fue hospitalizado por "lesiones graves". Sin embargo, videos de las cámaras corporales de la policía local muestran al agente que le disparó a Villegas González mientras camina después del incidente y desestima sus propias lesiones, diciendo que no era "nada grave".

Seguridad Nacional ha dicho que la muerte sigue bajo investigación.

Otro tiroteo, este no fatal, ocurrió en Chicago el otoño pasado. Marimar Martínez sobrevivió tras recibir cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza, pero fue acusada de un delito grave después de que funcionarios del DHS la acusaran de intentar embestir a los agentes con su vehículo. El caso fue desestimado luego de que surgieran videos que, según los abogados de Martínez, mostraban a un agente dirigiendo su vehículo hacia la camioneta de Martínez.

Un trabajador agrícola cayó del techo de un invernadero durante una redada del ICE

Autoridades migratorias detenían a decenas de trabajadores agrícolas el 10 de julio en Glass House Farms, en el sur de California, cuando Jaime Alanís se cayó del techo de un invernadero y se fracturó el cuello. El trabajador mexicano de 57 años falleció en un hospital dos días después.

Los familiares indicaron que Alanís llevaba una década trabajando en la granja —la cual cuenta con licencia para cultivar cannabis, y también produce tomates y pepinos— ubicada en Camarillo, aproximadamente a una hora al este de Los Ángeles. Dijeron que el dinero que ganaba se lo enviaba a su esposa e hija en México.

Durante la redada, Alanís llamó a su familia para decirles que se estaba ocultando. Los funcionarios dijeron que se cayó del techo del invernadero, ubicado a unos 9 metros (30 pies) de altura.

El DHS señaló que Alanís nunca estuvo bajo custodia y las autoridades de inmigración no lo perseguían cuando se subió al invernadero.

Hombre es atropellado en autopista de California tras huir de una tienda Home Depot

Un hombre que huía de las autoridades de inmigración afuera de una tienda Home Depot en el sur de California murió después de ser atropellado por una camioneta cuando intentaba cruzar una autopista cercana el 14 de agosto.

La policía en Monrovia, al noreste de Los Ángeles, indicó que agentes del ICE llevaban a cabo redadas migratorias y el hombre decidió huir a pie hacia la Interestatal 210. Cruzaba los carriles en dirección este de la autopista cuando una camioneta lo atropelló a una velocidad aproximada de entre 80 y 97 km/h (50 y 60 mph). Murió en un hospital.

Posteriormente, la National Day Laborer Organizing Network —un organismo para la protección de trabajadores agrícolas— indicó que se trataba del guatemalteco Roberto Carlos Montoya Valdez, de 52 años.

El DHS hizo notar que las autoridades migratorias no perseguían a Montoya Valdez cuando él se echó a correr.

Jardinero de Honduras muere en carretera interestatal de Virginia

Una camioneta pickup atropelló de muerte al hondureño Josué Castro Rivera en una carretera en Norfolk, Virginia, mientras intentaba escapar de las autoridades de inmigración durante una parada de tráfico el 23 de octubre.

Castro Rivera, de 24 años, se dirigía a un trabajo de jardinería con tres pasajeros cuando agentes del ICE detuvieron su vehículo, según su hermano Henry Castro.

Autoridades estatales y federales dijeron que Castro Rivera huyó a pie y fue atropellado por una camioneta en la Interestatal 264.

El DHS señaló que el vehículo de Castro Rivera fue detenido como parte de una operación "focalizada y fundamentada en datos de inteligencia", y que Castro Rivera "se resistió fuertemente y huyó".

Su hermano indicó que Castro Rivera había llegado a Estados Unidos cuatro años antes y trabajaba para enviar dinero a su familia en Honduras.

