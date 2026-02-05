americateve

Conductora atropella a un ciclista y choca contra una tienda en Los Ángeles; hay 3 muertos

LOS ÁNGELES (AP) — Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas el jueves después de que una conductora atropelló a un ciclista y posteriormente chocó contra una tienda de comestibles en Los Ángeles, informaron las autoridades.

Un vehículo dentro de una tienda 99 Ranch Market el jueves 5 de febrero de 2026, en el vecindario de Westwood, en Los Ángeles. (AP Foto/Damian Dovarganes)
El choque ocurrió poco después del mediodía en una tienda 99 Ranch Market del vecindario de Westwood, señaló la portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Lyndsey Lantz.

Tres víctimas, algunas de las cuales quedaron atrapadas debajo del vehículo, murieron en el lugar, indicó Lantz.

Un informe posterior del Departamento de Bomberos señaló que cuatro personas fueron trasladadas a hospitales, dos de ellas en condición grave. Otras dos personas se negaron a ir al hospital a pesar de las recomendaciones del personal médico en el lugar.

El teniente de la policía Anthony Espinoza señaló que la conductora de un Toyota Prius perdió el control de su vehículo después de atropellar al ciclista y luego se desvió hacia la sección de panadería de la tienda.

La mujer que conducía el vehículo está cooperando con los investigadores y se le sometió a una evaluación médica, dijeron funcionarios en el lugar. De momento se desconoce el estado de salud del ciclista.

Noticieros de televisión transmitieron imágenes en las que se puede ver un sedán plateado con la cajuela completamente abierta dentro de la tienda ubicada sobre Westwood Boulevard.

Varios agentes de policía y elementos del cuerpo de bomberos se presentaron al lugar y establecieron un área de triaje para atender a los heridos fuera de la tienda.

El choque ocurrió cerca del campus de la Universidad de California, Los Ángeles. Ninguna de las víctimas eran alumnos de la institución, indicó Espinoza.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

