Condenan a mujer saudí a 45 años de prisión por uso de rrss

Poco se sabe de Nourah bint Saeed al-Qahtani, que procede de una de las mayores tribus de Arabia Saudí y no tiene antecedentes aparentes de activismo. El documento oficial de acusación visto por The Associated Press y grupos de derechos humanos dicen que su caso estuvo relacionado con el uso de las redes sociales. Las autoridades saudíes no respondieron a una solicitud de comentarios.