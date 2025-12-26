Condenan a ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, por escándalo de corrupción

El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, al centro, es acompañado por agentes penitenciarios a su llegada al complejo judicial de Kuala Lumpur, el 30 de octubre de 2024, en Kuala Lumpur. (AP Foto/Vincent Thian, Archivo) AP

El Tribunal Superior de la nación encontró a Najib, de 72 años, culpable de tres cargos de abuso de poder. Las sentencias sobre cargos adicionales aún se estaban emitiendo el viernes por la tarde.

Las autoridades dijeron que desvió a sus cuentas bancarias personales más de 700 millones de dólares del fondo 1MDB.

Najib, quien se desempeñó como primer ministro de 2009 a 2018, actualmente cumple una condena de prisión luego de ser encontrado culpable en un caso anterior vinculado al escándalo 1MDB, el cual llevó a la caída de su gobierno en 2018.

Fue sentenciado a 12 años de prisión en 2020 por abuso de poder, violación criminal de confianza y lavado de dinero de 42 millones de ringgit (10,3 millones de dólares) canalizados a sus cuentas desde SRC International, una antigua unidad de 1MDB.

Comenzó su condena en agosto de 2022 después de perder una apelación final, convirtiéndose en el primer exlíder de Malasia en ser encarcelado. La Junta de Indultos, un organismo que asesora a los gobernantes sobre la concesión de clemencia, redujo a la mitad su condena y redujo drásticamente su multa en 2024.

Najib estableció el fondo de desarrollo 1MDB poco después de asumir el cargo en 2009. Había presidido la junta asesora de 1MDB y tenía poder de veto como ministro de finanzas mientras se desempeñaba como primer ministro.

El caso de corrupción repercutió en los mercados globales y desencadenó investigaciones en Estados Unidos y otras naciones.

Entre 2009 y 2014, altos ejecutivos y allegados de Najib saquearon más de 4.500 millones de dólares del fondo, lavándo el dinero a través de países como Estados Unidos, Singapur y Suiza, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según las autoridades, estos fondos fueron utilizados para financiar películas de Hollywood y compras extravagantes, incluidos hoteles, un yate de lujo, arte y joyas. Jeff Sessions, secretario de Justicia de Estados Unidos en ese momento, lo calificó como "cleptocracia en su máxima expresión".

El escándalo también afectó a Wall Street. Goldman Sachs enfrentó miles de millones en multas por su papel en la recaudación de fondos para 1MDB.

Descendiente de una importante familia política, Najib fue considerado intocable durante mucho tiempo, hasta que la indignación pública por el fondo 1MDB llevó a la derrota electoral de su partido en 2018, el cual había gobernado Malasia desde que el país se independizó del Reino Unido en 1957.

Najib negó haber cometido cualquier irregularidad. Afirmó que los fondos eran un donativo de Arabia Saudí y que había sido engañado por financieros deshonestos liderados por Low Taek Jho. También argumentó que la acusación tenía motivaciones políticas. Low, considerado el cerebro del escándalo, sigue prófugo.

Los fiscales han argumentado que Najib fue el principal responsable de las decisiones y el beneficiario final del plan, y que Low y otros exfuncionarios de 1MDB eran simples "mensajeros" que cumplían sus órdenes.

A principios de esta semana, Najib fracasó en su intento por cumplir su condena en arresto domiciliario. El Tribunal Superior de Malasia determinó el lunes que una orden real de arresto domiciliario emitida por el exmonarca de la nación era inválida porque no se hizo de acuerdo con los requisitos constitucionales. El abogado de Najib señaló que planean apelar.

Originalmente programado para ser liberado en agosto de 2028 después de la reducción de su condena, Najib ahora enfrenta un período más largo en prisión.

La esposa de Najib, Rosmah Mansor, también fue sentenciada a 10 años de prisión en 2022 y a pagar una enorme multa en otro caso de corrupción. Fue liberada bajo fianza en espera de una apelación.

