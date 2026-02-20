Condenan en Austria a hombre por muerte de su novia en montaña más alta del país

Compartir en:









ARCHIVO - Un alpinista se dirige a la cima del monte Grossglockner, a la derecha, en la provincia austriaca de Tirol Oriental, el miércoles 8 de octubre de 2008. (Foto AP/Kerstin Joensson, archivo) AP

El acusado, de 37 años, recibió una condena suspendida de cinco meses y una multa de 9.600 euros (11.300 dólares) en un veredicto dictado por el tribunal regional de Innsbruck el jueves por la noche tras un juicio de un día, reportó la Agencia de Prensa de Austria. El tribunal no lo identificó, de acuerdo con las normas locales de privacidad.

El hombre y su novia, de 33 años, partieron para escalar el monte Grossglockner, en el oeste de Austria, en enero de 2025. Los fiscales señalaron que ella murió a unos 50 metros (164 pies) por debajo de la cumbre de 3.798 metros (12.460 pies) después que él la dejara atrás. El acusado se declaró no culpable de los cargos.

El juez Norbert Hofer manifestó que el acusado había evaluado mal la situación en la montaña, pero que no había abandonado deliberadamente a su novia, cuyo conocimiento del montañismo —según dijo— estaba a “galaxias” de distancia del que tenía el hombre. La sentencia quedó muy por debajo del máximo de tres años de prisión.

“No lo veo como un asesino, no lo veo como un hombre de corazón frío”, afirmó Hofer en alusión a publicaciones en redes sociales sobre el caso. “Lo veo como quien, en última instancia, intentó pedir ayuda y permanecer al lado de su novia”.

Sin embargo, el juez indicó que el acusado no asumió su “responsabilidad de liderazgo”. Sostuvo que la mujer casi con seguridad habría sobrevivido “si se hubieran tomado las medidas adecuadas”, por ejemplo, hacer una llamada de emergencia antes o darse la vuelta.

El acusado dijo ante el tribunal que estaba “infinitamente arrepentido”, publicó APA. Señaló que la pareja había tomado todas sus decisiones en conjunto y planificado sus ascensos juntos, incluida la escalada al Grossglockner.

Argumentó que él no tenía formación alpina formal y que el conocimiento de su novia no estaba muy por debajo del suyo. Comentó que ella se encontraba en buen estado cuando un helicóptero policial sobrevoló a la pareja más temprano durante el ascenso y que no podía explicar su rápido deterioro. Añadió que descendió para buscar ayuda después de consultarlo con ella. El veredicto puede ser apelado. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP