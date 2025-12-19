Condena a jueza de Wisconsin en caso migratorio despierta alarma entre activistas

Sin embargo, la administración de Trump celebró la condena punible con hasta cinco años de prisión, como una señal de que nadie está por encima de la ley.

Un jurado encontró culpable a la jueza del Circuito del Condado de Milwaukee, Hannah Dugan, el jueves por la noche, después de un juicio de cuatro días y seis horas de deliberación. El jurado la declaró inocente de un cargo menor de ocultamiento. Hasta la mañana del viernes no se había fijado una fecha para la sentencia.

El veredicto fue una victoria para el presidente Donald Trump, cuya administración presentó los cargos y promocionó el arresto de Dugan, publicando fotos de ella siendo llevada esposada.

La secretaria de Justicia Pam Bondi publicó el viernes que "NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY".

"Nadie puede obstruir a las fuerzas del orden mientras llevan a cabo sus deberes básicos", declaró Bondi en redes sociales. "Este Departamento de Justicia no vacilará mientras nuestros agentes y socios de las fuerzas del orden continúan haciendo que Estados Unidos sea seguro nuevamente".

El caso avivó las tensiones sobre la represión de la inmigración de Trump, con su administración calificando a Dugan como una jueza activista y los demócratas contrarrestando que la administración está tratando de hacer un ejemplo de Dugan para frenar la oposición judicial a la operación.

El fiscal federal Brad Schimel, ex fiscal general republicano de Wisconsin y juez, negó que el caso fuera político e instó a la gente a aceptar el veredicto pacíficamente.

"Algunos han intentado hacer de esto una batalla política más amplia", indicó Schimel. "Si bien este caso es serio para todos los involucrados, en última instancia se trata de un solo día, un solo mal día, en un tribunal público. La acusada ciertamente no es malvada. Tampoco es una mártir por alguna causa mayor".

El abogado defensor de Dugan dijo al jurado en los argumentos finales que los "niveles más altos del gobierno" estaban involucrados en presentar cargos contra Dugan. Pero los fiscales argumentaron que Dugan puso sus creencias personales por encima de la ley.

"No tienes que estar de acuerdo con la política migratoria del gobierno para ver que esto estuvo mal", señaló la fiscal Kelly Brown Watzka al jurado en los argumentos finales. "Solo tienes que estar de acuerdo en que la ley se aplica por igual a todos".

Dugan no testificó. Dugan y sus abogados abandonaron la sala del tribunal, se metieron en una sala de conferencias lateral y cerraron la puerta sin hablar con los periodistas.

Steve Biskupic, su abogado principal, más tarde se expresó decepcionado con el fallo y dijo que no entendía cómo el jurado pudo haber llegado a un veredicto dividido, ya que los elementos de ambos cargos eran prácticamente los mismos.

Los abogados de Dugan probablemente apelarán el veredicto.

Una coalición de 13 grupos de defensa, incluidos Common Cause Wisconsin y la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin, aseguró que "los tribunales superiores deben revisar cuidadosamente las serias cuestiones constitucionales que este caso plantea sobre el debido proceso, la autoridad judicial y el exceso federal".

Dugan fue suspendida como jueza después de ser acusada y la Constitución de Wisconsin prohíbe a los delincuentes convictos ocupar cargos. La Comisión Judicial de Wisconsin, que supervisa la disciplina de los jueces en el estado, no respondió a una solicitud el viernes para obtener información sobre lo que sucederá a continuación en el caso de Dugan.

El 18 de abril, agentes de inmigración fueron al tribunal del condado de Milwaukee después de enterarse de que Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, había reingresado ilegalmente al país e iba a comparecer ante Dugan en una audiencia por un caso de agresión estatal.

Dugan confrontó a los agentes fuera de su sala de audiencias y, después de que se fueron, condujo a Flores-Ruiz y a su abogado por una puerta privada del jurado. Los agentes vieron a Flores-Ruiz en el pasillo, lo siguieron afuera y lo arrestaron después de una persecución a pie. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en noviembre que había sido deportado.

