Concacaf tendrá seis plazas automáticas para el Mundial 2030

MIAMI (AP) — El organismo rector del fútbol en América del Norte, Central y el Caribe ha anunciado que tendrá seis plazas de clasificación automática en la Copa del Mundo de 2030 y una séptima estará disponible como parte de un playoff intercontinental.

El estadounidense Pulisic, al frente, del AC Milan, y el inglés Norton-Cuffy, del Genoa, disputan el balón durante un partido de fútbol de la Serie A entre el AC Milan y el Genoa, el jueves 8 de enero de 2026, en Milán, Italia. (AP Photo/Antonio Calanni)
CONCACAF hizo su anuncio el viernes, aunque FIFA no parece haber anunciado la asignación de cupos de cada confederación y el presidente de la confederación sudamericana CONMEBOL ha propuesto expandir el torneo nuevamente a 64 naciones.

La oficina de medios de FIFA dijo en un correo electrónico que estaba investigando si se había decidido la asignación de las confederaciones.

CONCACAF dijo el viernes que la clasificación comenzará en septiembre de 2027 con sus equipos clasificados del 14 al 35 jugando una primera ronda de ida y vuelta, con goles totales.

Los 11 ganadores avanzarán a la segunda ronda junto con sus 13 naciones mejor clasificadas. Los 24 equipos se dividirán en seis grupos de cuatro equipos y cada nación jugará seis partidos, en octubre y noviembre de 2027, y marzo de 2028.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a una ronda final de 12 naciones, que se jugará en junio de 2028, y septiembre y octubre de 2029. Habrá tres grupos en la ronda final, y cada nación jugará seis partidos. Los dos mejores equipos de cada grupo se clasificarán para una Copa del Mundo de 2030 que se llevará a cabo principalmente en España, Portugal y Marruecos, con un partido en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Los dos mejores equipos que terminen en tercer lugar avanzan a un playoff de ida y vuelta, con goles totales, de CONCACAF en noviembre de 2029. El ganador avanzará a los playoffs intercontinentales de FIFA.

Con la expansión de la Copa del Mundo de 32 equipos en 2022 a 48 este año, CONCACAF duplicó sus cupos automáticos a seis. Estados Unidos, México y Canadá recibieron plazas automáticas como coanfitriones, Curazao, Haití y Panamá obtuvieron cupos en la clasificación.

Jamaica tiene la oportunidad de obtener un séptimo cupo el próximo mes en los playoffs con Nueva Caledonia y Congo.

CONCACAF también dijo que las semifinales y la final de su Liga de Naciones 2027 se llevarán a cabo en el SoFi Stadium en Inglewood, California.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Notas relacionadas
