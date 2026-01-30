Con un triple doble en la primera mitad Doncic lidera la victoria 142-111 de los Lakers ante Wizards

Compartir en:









El base de los Lakers de Los Ángeles Luka Doncic lanza el balón sobre el base de los Wizards de Washington Bilal Coulibaly en el encuentro del viernes 30 de enero del 2026. (AP Foto/Nick Wass) AP

Doncic acumuló 26 tantos, 11 asistencias y 10 rebotes en los dos primeros cuartos. Su décimo rebote llegó en los últimos segundos del segundo cuarto.

La última vez que un jugador consiguió un triple-doble en la primera mitad, según Sportradar, fue Jalen Johnson de los Hawks de Atlanta el 5 de diciembre. Johnson tuvo 11 unidades, 12 asistencias y diez tablas en la primera mitad.

LeBron James añadió 20 puntos para los Lakers, luciendo ágil a sus 41 años con un alley-oop con su mano izquierda. Y no terminó ahí con las clavadas.

Los aficionados coreaban para que el hijo de James, Bronny, entrara al juego antes de la mitad del tercer cuarto. Eso finalmente sucedió con 5:29 restantes en el cuarto, e incluso el joven James se liberó para una clavada con una mano en un contraataque.

Deandre Ayton sumó 28 puntos y 13 rebotes. Acertó 12 de 14 tiros de campo, y los Lakers tuvieron un 61% de efectividad en general.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP