americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con un entorno distinto al previsto, México realiza audición final de jugadores ante Islandia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con un entorno distinto al que originalmente habían previsto los dirigentes, México realizará una última audición de jugadores de cara al Mundial del 2026 este miércoles por la noche, cuando enfrente a Islandia.

El técnico de México Javier Aguirre durante el partido amistoso contra Bolivia, el domingo 25 de enero de 2026, en Santa Cruz de La Sierra. (AP Foto/Juan Karita)
El técnico de México Javier Aguirre durante el partido amistoso contra Bolivia, el domingo 25 de enero de 2026, en Santa Cruz de La Sierra. (AP Foto/Juan Karita) AP

El encuentro amistoso se realizará en el estadio Corregidora de Querétaro, ciudad del centro de México donde se tuvo que posponer un encuentro por la séptima fecha del torneo Clausura el domingo, debido a los hechos de violencia desatados en el país luego de la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Osegurera Cervantes.

“Como mexicanos estamos sensibles al momento que se vive, pero nos compete lo deportivo y trataremos de hacerlo lo mejor posible”, dijo el entrenador Javier Aguirre. “Me garantiza la gente de Federación que hay seguridad para nosotros y el grupo está tranquilo, a ver si mañana somos capaces de hacer un buen partido”.

Para enfrentar a los islandeses, Aguirre tuvo que echar mano de jugadores de la liga local, dado que el encuentro no se lleva a cabo en una Fecha FIFA.

Se trata del último partido de preparación bajo esas condiciones.

Aguirre dijo previamente que para enfrentar a Portugal el 28 de marzo y a Bélgica el 31, usará a la mayoría de los jugadores que estarán en la lista final para enfrentar el Mundial del 2026.

México debuta el 11 de junio ante Sudáfrica en el estadio Azteca.

“Hay gente aquí que tengo ciertas dudas y que pudimos traer a Islandia para disiparlas”, dijo el entrenador. “Está claro que hay pocos espacios y ojalá mañana individualmente tengan un buen rendimiento todos, colectivamente será difícil. Es la primera vez que estamos todos juntos”.

Una de las posiciones que sigue intrigando al entrenador es la de lateral derecho, donde ha probado media docena de jugadores en los últimos 18 meses. Otra es el volante por izquierda donde nadie se ha consolidado.

“Hemos visto sesenta y algo de jugadores y la lista no está cerrada para nadie, salvo que alguien tenga una incapacidad médica como algunos casos concretos que ustedes saben que han sido operados, pero todos tienen las puertas abiertas”, añadió.

México tiene una larga lista de jugadores que están lesionados y en duda para el Mundial, entre ellos el delantero del Milan Santiago Giménez, el atacante del Anderlecht de Bélgica César Huerta, el volante del Dinamo de Moscú Luis Chávez y el volante del Tijuana Gilberto Mora.

“Creo que (a Mora) su juventud le va a ayudar, pero en este punto no está disponible ni para Tijuana, ni para nosotros”, agregó Aguirre. “En qué tiempo volverá no lo sé y no lo sabe nadie.”

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter