americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con tanto agónico de Diego Rossi, Crew empata 2-2 con Sporting Kansas City

KANSAS CITY, Kansas (AP) — Diego Rossi anotó en los últimos minutos de la segunda mitad para contrarrestar el doblete de Dejan Joveljić, y el Crew de Columbus reaccionó para empatar el sábado 2-2 con Sporting Kansas City.

El uruguayo Rossi marcó a los 82 minutos para ayudar a que el Crew (0-1-1) sumara un punto como visitante, después de caer 3-2 ante los Timbers de Portland en la inauguración de la temporada en Oregon.

Wessam Abou Ali anotó por segundo partido consecutivo, tras una pérdida de balón a los 33 minutos para darle a Columbus una ventaja de 1-0 que se mantuvo hasta el descanso.

Sporting KC igualó tres minutos después de iniciada la segunda mitad, cuando Joveljić aprovechó asistencias de Jake Davis y Calvin Harris para anotar el primer gol del club en la temporada.

Joveljić sumó 18 goles en 32 apariciones la temporada pasada, tras llegar procedente del Galaxy de Los Ángeles, campeón de la liga en 2024.

Joveljić puso a Sporting KC arriba por 2-1 con un gol a los 72.

Patrick Schulte detuvo dos disparos en la portería del Crew — en su primera temporada bajo Henrik Rydstrom después de que Wilfried Nancy se marchara para dirigir en Escocia.

John Pulskamp totalizó tres atajadas para Sporting KC, que venía de una derrota 3-0 como visitante ante los Earthquakes de San José para abrir la temporada bajo las órdenes del entrenador debutante Raphael Wicky.

En otros partidos, Julian Hall se convirtió en el jugador más joven en la historia de la MLS en marcar en cada uno de los primeros dos partidos de su club en la temporada. El adolescente de 17 años anotó en la victoria por 1-0 sobre los Red Bulls de Nueva York.

Además, los Rapids de Colorado vencieron 2-0 a los Timbers de Portland; el Fire de Chicago goleó 3-0 a Montreal; Nashville igualó sin goles con Dallas, y el Real Salt Lake superó 2-1 a los Sounders de Seattle..

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto)

EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter