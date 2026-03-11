americateve

Con penal agónico, Arsenal salva empate 1-1 ante Leverkusen en la Champions

Kai Havertz convirtió un penal a los 89 minutos y Arsenal remontó para rescatar el miércoles un empate 1-1 de visita a Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones.

Kai Havertz anota de penal el gol de Arsenal para el empate 1-1 contra Bayer Leverkusen en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Leverkusen. (AP Foto/Martin Meissner)
El uruguayo Federico Valverde festeja tras anotar por el Real Madrid ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)
Los líderes de la Liga Premier tuvieron que remar a contra corriente en la ida de los octavos de final en el BayArena tras el gol de Robert Andrich justo después del descanso.

El equipo de Mikel Arteta parecía encaminado a encarar el partido de vuelta de la próxima semana abajo por un gol, hasta la falta del centrocampista estadounidense Malik Tillman sobre Noni Madueke. Tras una revisión del VAR, se confirmó el penal y Havertz, producto de la cantera del Leverkusen, remató raso para batir a Janis Blaswich.

La vuelta se jugará en el Emirates Stadium de Londres el próximo martes.

Más tarde el miércoles, Real Madrid y Manchester City se disponían a enfrentarse una vez más en la Liga de Campeones. Es la quinta edición edición consecutiva en la que los rivales han quedado emparejados en la fase de eliminación directa del torneo.

Además, el vigente campeón Paris Saint-Germain recibía a Chelsea, el equipo que le venció en la final del Mundial de Clubes, y el sorpredente club noruego Bodø/Glimt jugaba en casa ante Sporting de Lisboa.

