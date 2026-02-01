americateve

Con máscaras de payaso, aficionados del Man United protestan contra los dueños del club

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Algunos manifestantes portaron máscaras de payaso mientras los descontentos aficionados del Manchester United marchaban hacia Old Trafford el domingo para expresar su enojo con los dueños del club.

Aficionados del Manchester United portan máscaras de payaso durante una protesta contra la familia Glazer antes del encuentro ante el Fulham en la Liga Premier el domingo primero de febrero del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
Aficionados del Manchester United portan máscaras de payaso durante una protesta contra la familia Glazer antes del encuentro ante el Fulham en la Liga Premier el domingo primero de febrero del 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

El grupo 1958 —que organizó la marcha— ha sido un crítico vocal de la familia Glazer, que tomó el control del United en 2005, y del multimillonario británico Jim Ratcliffe, el propietario del gigante petroquímico INEOS que asumió el control de las operaciones de fútbol del club en 2024.

La última manifestación contra la propiedad tuvo lugar antes del partido del United en la Liga Premier contra el Fulham.

Los aficionados corearon consignas contra los propietarios y sostuvieron pancartas mientras el humo de las bengalas llenaba el aire durante la marcha por la avenida Sir Matt Busby Way hasta la explanada del estadio.

La Policía del Gran Manchester indicó que había entre 500 y 600 manifestantes y no hubo arrestos.

El grupo 1958 se ha quejado de la “propiedad disfuncional e inepta” del 20 veces campeón de la liga inglesa, cuyo último título de liga fue en 2013.

Los Glazer han sido impopulares entre los aficionados desde que adquirieron al equipo hace 21 años. Había esperanza de que Ratcliffe —un aficionado del United desde la infancia— trajera de vuelta los buenos tiempos, pero su propiedad minoritaria hasta ahora ha estado marcada por contrataciones y despidos de alto perfil, aumentos en los precios de las entradas y recortes de costos drásticos.

