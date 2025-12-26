americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con la 1ra selección en juego, Raiders dejan fuera al lesionado Maxx Crosby contra Giants

HENDERSON, Nevada, EE.UU. (AP) — Los Raiders de Las Vegas decidieron dejar en la banca al ala defensiva Maxx Crosby para el partido del domingo, en casa contra los Giants de Nueva York, un enfrentamiento entre equipos con los peores récords de la NFL.

Maxx Crosby (98), ala defensiva de los Raiders de Las Vegas, camina fuera del campo durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el domingo 14 de diciembre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke)
Maxx Crosby (98), ala defensiva de los Raiders de Las Vegas, camina fuera del campo durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el domingo 14 de diciembre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) AP

El perdedor tiene la ventaja para obtener la primera selección global del draft. Los Raiders darán descanso a otros jugadores clave esta semana.

El ala cerrada Brock Bowers (rodilla) y el safety Jeremy Chinn (espalda) fueron colocados en la reserva de lesionados por el resto de la temporada el miércoles. Bowers ha sido seleccionado dos veces al Pro Bowl y obtuvo honores de primer equipo All-Pro la campaña pasada.

Crosby tiene una lesión de rodilla que le ha llevado a perderse numerosos entrenamientos esta temporada, pero ha comenzado todos los partidos. Crosby dejó las instalaciones del equipo después de que los Raiders le informaron de la decisión.

“Después de una evaluación que hicimos el lunes o martes, simplemente se ve demasiado mal. Él no quería recibir la noticia de esa manera y yo no quería dar la noticia de esa manera, así que trabajamos juntos para llegar a este punto. Ha estado practicando los viernes. Si lo hubiéramos dejado, habría salido al campo y no habría dudado, pero sabe que está golpeado”, dijo el entrenador Pete Carroll.

Carroll reconoció que esperaba la reacción negativa de Crosby ante la decisión.

“Ha estado luchando con todo su esfuerzo todo el tiempo”, comentó Carroll. “Es de los mejores competidores. No se puede luchar más de lo que él ha luchado. Haría cualquier cosa para poder estar jugando”.

Carroll dijo que no sabía si Crosby regresaría la próxima semana para el final de temporada contra Kansas City, pero reconoció que era posible que Crosby también se perdiera ese partido.

Los Raiders y los Giants llegan a su encuentro con récords de 2-13. Las Vegas podría usar la primera selección para elegir a un quarterback, como el ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, con la esperanza de abordar una vieja necesidad para una organización que lleva más de dos décadas sin una victoria en los playoffs.

Crosby es uno de los mejores cazamariscales de la liga. Tiene diez capturas y un récord personal de 28 tacleadas para pérdida de yardas esta temporada. Crosby ha registrado capturas de doble dígito en tres de las últimas cuatro temporadas.

Crosby dejó claro a principios de esta semana que ganar era más importante que obtener la primera selección del draft.

“No me importa un (improperio) la selección”, dijo Crosby en ese momento. “No juego para eso. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ser el mejor ala defensiva del mundo, y eso es en lo que me concentro todos los días, en ser un gran líder y en ser una influencia y en ser ese tipo de manera constante para mi equipo. La oficina principal, los entrenadores, ellos se encargan de eso”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter