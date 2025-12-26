Con la 1ra selección en juego, Raiders dejan fuera al lesionado Maxx Crosby contra Giants

Maxx Crosby (98), ala defensiva de los Raiders de Las Vegas, camina fuera del campo durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el domingo 14 de diciembre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) AP

El perdedor tiene la ventaja para obtener la primera selección global del draft. Los Raiders darán descanso a otros jugadores clave esta semana.

El ala cerrada Brock Bowers (rodilla) y el safety Jeremy Chinn (espalda) fueron colocados en la reserva de lesionados por el resto de la temporada el miércoles. Bowers ha sido seleccionado dos veces al Pro Bowl y obtuvo honores de primer equipo All-Pro la campaña pasada.

Crosby tiene una lesión de rodilla que le ha llevado a perderse numerosos entrenamientos esta temporada, pero ha comenzado todos los partidos. Crosby dejó las instalaciones del equipo después de que los Raiders le informaron de la decisión.

“Después de una evaluación que hicimos el lunes o martes, simplemente se ve demasiado mal. Él no quería recibir la noticia de esa manera y yo no quería dar la noticia de esa manera, así que trabajamos juntos para llegar a este punto. Ha estado practicando los viernes. Si lo hubiéramos dejado, habría salido al campo y no habría dudado, pero sabe que está golpeado”, dijo el entrenador Pete Carroll.

“Ha estado luchando con todo su esfuerzo todo el tiempo”, comentó Carroll. “Es de los mejores competidores. No se puede luchar más de lo que él ha luchado. Haría cualquier cosa para poder estar jugando”.

Carroll dijo que no sabía si Crosby regresaría la próxima semana para el final de temporada contra Kansas City, pero reconoció que era posible que Crosby también se perdiera ese partido.

Los Raiders y los Giants llegan a su encuentro con récords de 2-13. Las Vegas podría usar la primera selección para elegir a un quarterback, como el ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, con la esperanza de abordar una vieja necesidad para una organización que lleva más de dos décadas sin una victoria en los playoffs.

Crosby es uno de los mejores cazamariscales de la liga. Tiene diez capturas y un récord personal de 28 tacleadas para pérdida de yardas esta temporada. Crosby ha registrado capturas de doble dígito en tres de las últimas cuatro temporadas.

Crosby dejó claro a principios de esta semana que ganar era más importante que obtener la primera selección del draft.

“No me importa un (improperio) la selección”, dijo Crosby en ese momento. “No juego para eso. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ser el mejor ala defensiva del mundo, y eso es en lo que me concentro todos los días, en ser un gran líder y en ser una influencia y en ser ese tipo de manera constante para mi equipo. La oficina principal, los entrenadores, ellos se encargan de eso”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP