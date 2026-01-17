americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con golazo de Lautaro, Inter gana 1-0 en Udinese y consolida ventaja en la Serie A

MILÁN (AP) — Lautaro Martínez se abrió paso entre la defensa para anotar el tanto que le dio el sábado al líder Inter de Milán la victoria 1-0 como visitante ante Udinese en la Serie A.

El Inter de Milán estará lleno de confianza cuando se reanude la Liga de Campeones tras afianzarse en el liderato doméstico.

Lautaro marcó a los 20 minutos el gol que marcó la diferencia. El delantero argentino totaliza 11 tantos para lidera la tabla de cañoneros del fútbol italiano.

Los Nerazzurri se alejaron seis puntos del AC Milan, que ocupa el segundo lugar, y nueve por encima del campeón defensor Napoli, que marcha tercero.

Napoli recibía más tarde a Sassuolo más tarde. El Milan será local ante al modesto Lecce el domingo.

La Juventus, cuarta en la tabla, también jugaba más tarde, en el campo de un Cagliari amenazado por el descenso.

El Inter recibirá a Arsenal en la Liga de Campeones el martes. Arsenal encabeza la tabla tras haber ganado sus seis partidos en la fase de liga de la máxima competición de clubes de Europa. El Inter, que ha perdido sus dos últimos encuentros, se encuentra en el sexto lugar.

Con ese partido crucial en el horizonte, Cristian Chivu rotó nuevamente su plantilla el sábado, con Pio Esposito acompañando a Lautaro.

Y esos dos se combinaron para el gol de apertura.

Piotr Sebastian Zielinski jugó un balón filtrado en el área de penal para que Esposito lo pasara de tacón a Lautaro, quien esquivó a tres rivales antes de disparar con el exterior de la zurda al rincón inferior derecho.

Federico Dimarco pensó que había duplicado la ventaja del Inter a los 61 minutos tras otra asistencia de Esposito, pero fue anulado por fuera de juego.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Destacados del día

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La Gasolina de Daddy Yankee
VIRAL

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La "Gasolina" de Daddy Yankee

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter