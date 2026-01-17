Con golazo de Lautaro, Inter gana 1-0 en Udinese y consolida ventaja en la Serie A

El Inter de Milán estará lleno de confianza cuando se reanude la Liga de Campeones tras afianzarse en el liderato doméstico.

Lautaro marcó a los 20 minutos el gol que marcó la diferencia. El delantero argentino totaliza 11 tantos para lidera la tabla de cañoneros del fútbol italiano.

Los Nerazzurri se alejaron seis puntos del AC Milan, que ocupa el segundo lugar, y nueve por encima del campeón defensor Napoli, que marcha tercero.

Napoli recibía más tarde a Sassuolo más tarde. El Milan será local ante al modesto Lecce el domingo.

La Juventus, cuarta en la tabla, también jugaba más tarde, en el campo de un Cagliari amenazado por el descenso.

El Inter recibirá a Arsenal en la Liga de Campeones el martes. Arsenal encabeza la tabla tras haber ganado sus seis partidos en la fase de liga de la máxima competición de clubes de Europa. El Inter, que ha perdido sus dos últimos encuentros, se encuentra en el sexto lugar.

Con ese partido crucial en el horizonte, Cristian Chivu rotó nuevamente su plantilla el sábado, con Pio Esposito acompañando a Lautaro.

Y esos dos se combinaron para el gol de apertura.

Piotr Sebastian Zielinski jugó un balón filtrado en el área de penal para que Esposito lo pasara de tacón a Lautaro, quien esquivó a tres rivales antes de disparar con el exterior de la zurda al rincón inferior derecho.

Federico Dimarco pensó que había duplicado la ventaja del Inter a los 61 minutos tras otra asistencia de Esposito, pero fue anulado por fuera de juego.

