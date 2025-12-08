americateve

Con cinco goles de campo de Dicker y cuatro intercepciones a Hurts, Chargers ganan 22-19 a Eagles

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Cameron Dicker pateó un gol de campo de 54 yardas que puso a su equipo por delante —uno de sus cinco en el juego— y Tony Jefferson interceptó a Jalen Hurts en la yarda uno, lo que llevó a los Chargers de Los Ángeles a una victoria de 22-19 sobre los Eagles de Filadelfia, que están en declive, en un juego desordenado para ambos equipos.

Tony Jefferson (23), de los Chargers de Los Ángeles, intercepta un pase que iba destinado a Jahan Dotson (2), receptor de los Eagles de Filadelfia, durante el tiempo extra del partido de la NFL, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Kevork Djansezian)
Los Chargers (9-4) superaron un castigo de Odafe Oweh por una infracción en la zona neutral que le dio a los Eagles un primer down en 4ta y cuatro. Una jugada después, Hurts lanzó un pase profundo a Jahan Dotson en doble cobertura solo para que Jefferson mantuviera sus pies dentro del campo en la jugada final del partido.

Hurts sufrió cuatro intercepciones y los Eagles cometieron cinco pérdidas de balón. Los campeones defensores del Super Bowl perdieron su tercer partido consecutivo, el peor racha de la temporada, y cayeron a 8-5.

Un gol de campo de 46 yardas de Dicker con 12 segundos restantes llevó el juego a la prórroga de diez minutos empatado 19-19 después de que el gol de campo de 44 yardas de Jake Elliott minutos antes había puesto a los Eagles por delante 19-16. Dicker estuvo cinco de cinco.

Elliott tuvo cuatro goles de campo propios en el SoFi Stadium, donde las camisetas verde y blanco de los Eagles salpicaban la multitud.

Saquon Barkley le dio a los Eagles su primera ventaja con un touchdown de 52 yardas para comenzar el cuarto período que lo puso 16-13.

El quarterback de los Chargers, Justin Herbert, completó 12 de 26 pases para 138 yardas, un touchdown y una intercepción mientras jugaba con la mano izquierda no lanzadora reparada quirúrgicamente. También corrió para 66 yardas en diez acarreos.

El mariscal de campo de los Eagles, Jalen Hurts, completó 21 de 40 pases para 240 yardas y cuatro intercepciones. En el primer cuarto, tuvo dos pérdidas de balón en la misma jugada como parte de una secuencia caótica en la que fue interceptado y perdió el balón. Da'Shawn Hand interceptó a Hurts y luego soltó el ovoide antes de que Hurts lo recuperara y el quarterback lo volviera a perder, y Troy Dye lo recuperara para darle la posesión a los Chargers.

Barkley corrió para un total de 78 yardas en las derrotas de los Eagles ante los Cowboys y los Bears antes de sumar 122 en 20 acarreos por solo la segunda vez esta temporada. Tuvo 150 yardas contra los Giants de Nueva York el 26 de octubre.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

