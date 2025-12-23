americateve

Con 41 puntos de Leonard, Clippers arrollan 128-108 a Rockets

LOS ÁNGELES (AP) — Kawhi Leonard anotó 41 puntos y James Harden agregó 29 para que los Clippers de Los Ángeles aplastaran el martes 128-108 a los Rockets de Houston.

Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles, festeja durante el duelo ante los Rockets de Houston, el martes 23 de diciembre de 2025 (AP Foto/Jae C. Hong)
Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles, festeja durante el duelo ante los Rockets de Houston, el martes 23 de diciembre de 2025 (AP Foto/Jae C. Hong)

Leonard acertó 16 de 23 disparos de campo y cuatro de cinco de larga distancia por los Clippers, quienes ganaron duelos consecutivos apenas por segunda vez esta temporada. Los Ángeles venía de una victoria de 103-88 sobre los Lakers el sábado, que rompió una racha de cinco derrotas.

Los Clippers también ganaron encuentros consecutivos del 24 al 26 de octubre, contra Phoenix y Portland.

Harden, quien atinó siete de 14 disparos de campo y tres de ocho desde larga distancia, fue ayudado por una efectividad de 12 de 13 desde la línea de tiros libres.

John Collins y Kobe Sanders agregaron 13 puntos cada uno y Kris Dunn anotó 11 por Los Ángeles, que embocó un 54% de sus triples (20 de 37).

Kevin Durant anotó 22 puntos, al encestar ocho de 15 tiros, y Alperen Sengun terminó con 19 puntos y 11 rebotes por Houston, que metió nueve de 30 (30%) desde larga distancia.

Amen Thompson agregó 19 a la causa de Houston, mientras que Jabari Smith Jr. anotó 16 por los Rockets, quienes han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos.

