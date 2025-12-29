americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con 39 puntos de Gilgeous-Alexander, Thunder supera 140-129 a Hawks

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 39 puntos y el Thunder de Oklahoma City Thunder venció el lunes por 140-129 a los Hawks de Atlanta gracias a un gran tercer periodo.

El base del Thunder de Oklahoma City Jalen Williams salta para encestar frente al alero de los Hawks de Atlanta Onyeka Okongwu en el encuentro del lunes 29 de diciembre del 2025. (AP Foto/Nate Billings)
El base del Thunder de Oklahoma City Jalen Williams salta para encestar frente al alero de los Hawks de Atlanta Onyeka Okongwu en el encuentro del lunes 29 de diciembre del 2025. (AP Foto/Nate Billings) AP

Chet Holmgren sumó 24 unidades, nueve rebotes y tres bloqueos, y Jalen Williams añadió 20 puntos, nueve tablas y siete asistencias para el Thunder (28-5), líder de la NBA.

Gilgeous-Alexander anotó los primeros ocho puntos del Thunder. Encestó 15 de 24 tiros de campo y todos sus siete tiros libres. Anotó al menos 20 tantos por 104mo juego consecutivo.

Nickeil Alexander-Walker anotó 30 puntos y Onyeka Okongwu tuvo 26 unidades y 14 rebotes para Atlanta (15-19), que ha perdido siete seguidos. Los Hawks jugaron sin los titulares Trae Young (cuádriceps), Jalen Johnson (enfermedad) y Kristaps Porzingis (enfermedad).

Los equipos combinaron para lanzar 86 triples. Los Hawks acertaron 25 de 54 (46.3%), mientras que el Thunder 12 de 32 (37.5%). Oklahoma City anotó 70 puntos en la pintura en comparación con 36 de Atlanta.

Gilgeous-Alexander anotó 15 de los 35 puntos del Thunder en el primer cuarto. Su jugada de tres puntos con 3,4 segundos igualó el marcador, pero su primo hermano Alexander-Walker encestó un tiro de larga distancia al expirar el tiempo para poner a los Hawks al frente 38-35.

Atlanta amplió la ventaja a 54-44 con un triple de Luke Kennard, pero el Thunder se acercó a 69-68 con una canasta de Holmgren. Otro tiro al expirar el tiempo, de cerca de Dyson Daniels, dio a Atlanta una ventaja de 74-70 al medio tiempo.

Oklahoma City tomó el control al inicio del tercer cuarto, superando a Atlanta 30-11 para una ventaja de 100-85 con 5:43 restantes. Gilgeous-Alexander (nueve puntos) y Lu Dort (seis puntos) impulsaron la racha.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter