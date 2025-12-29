Con 39 puntos de Gilgeous-Alexander, Thunder supera 140-129 a Hawks

Compartir en:









El base del Thunder de Oklahoma City Jalen Williams salta para encestar frente al alero de los Hawks de Atlanta Onyeka Okongwu en el encuentro del lunes 29 de diciembre del 2025. (AP Foto/Nate Billings) AP

Chet Holmgren sumó 24 unidades, nueve rebotes y tres bloqueos, y Jalen Williams añadió 20 puntos, nueve tablas y siete asistencias para el Thunder (28-5), líder de la NBA.

Gilgeous-Alexander anotó los primeros ocho puntos del Thunder. Encestó 15 de 24 tiros de campo y todos sus siete tiros libres. Anotó al menos 20 tantos por 104mo juego consecutivo.

Nickeil Alexander-Walker anotó 30 puntos y Onyeka Okongwu tuvo 26 unidades y 14 rebotes para Atlanta (15-19), que ha perdido siete seguidos. Los Hawks jugaron sin los titulares Trae Young (cuádriceps), Jalen Johnson (enfermedad) y Kristaps Porzingis (enfermedad).

Los equipos combinaron para lanzar 86 triples. Los Hawks acertaron 25 de 54 (46.3%), mientras que el Thunder 12 de 32 (37.5%). Oklahoma City anotó 70 puntos en la pintura en comparación con 36 de Atlanta.

Gilgeous-Alexander anotó 15 de los 35 puntos del Thunder en el primer cuarto. Su jugada de tres puntos con 3,4 segundos igualó el marcador, pero su primo hermano Alexander-Walker encestó un tiro de larga distancia al expirar el tiempo para poner a los Hawks al frente 38-35.

Atlanta amplió la ventaja a 54-44 con un triple de Luke Kennard, pero el Thunder se acercó a 69-68 con una canasta de Holmgren. Otro tiro al expirar el tiempo, de cerca de Dyson Daniels, dio a Atlanta una ventaja de 74-70 al medio tiempo.

Oklahoma City tomó el control al inicio del tercer cuarto, superando a Atlanta 30-11 para una ventaja de 100-85 con 5:43 restantes. Gilgeous-Alexander (nueve puntos) y Lu Dort (seis puntos) impulsaron la racha. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP