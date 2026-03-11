Con 31 puntos de Luka y gran 2da mitad de Reaves, Lakers barren a Timberwolves 120-106

Compartir en:









El esloveno Luka Doncic, base de los Lakers de Los Ángeles, busca enviar un pase ante Jaden McDaniels, de los Timberwolves de Minnesota, el martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Ethan Swope) AP

Austin Reaves anotó 29 de sus 31 puntos en una tórrida segunda mitad por los Lakers (40-25), que igualaron a Minnesota en el cuarto lugar de la clasificación de la Conferencia Oeste tras su tercera victoria consecutiva sobre el equipo que los eliminó en la primera ronda de la postemporada pasada.

Doncic aseguró el 89º triple-doble de su carrera —el séptimo mayor total en la historia de la NBA— a comienzos del cuarto periodo. Deandre Ayton sumó 14 puntos y 12 rebotes en una sólida actuación, durante una noche en que los dos pívots suplentes estuvieron fuera de acción.

James se perdió su tercer partido consecutivo por lesiones con los Lakers, que aun así han ganado tres seguidos y seis de siete. También se perdió las dos primeras victorias de los Lakers sobre Minnesota esta temporada, en octubre.

Los Lakers mejoraron a 13-8 sin el máximo anotador en la historia de la NBA en su alineación, incluido un 10-2 cuando Doncic y Reaves juegan sin James.

Julius Randle anotó 14 puntos y Anthony Edwards terminó con 14 en una noche en la que acertó 2 de 15 tiros de campo por Minnesota, que ha perdido dos duelos seguidos tras una racha de cinco victorias. Cuatro jugadores de la banca de los Timberwolves anotaron en dobles dígitos al inicio de una gira de cuatro partidos.

