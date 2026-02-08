americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con 31 puntos, Brunson impulsa victoria 111-89 de los Knicks ante Celtics

BOSTON (AP) — Jalen Brunson anotó 31 puntos y Josh Hart agregó 19 para ayudar a los Knicks de Nueva York a vencer el domingo 111-89 a los Celtics de Boston que tuvieron una mala noche de tiro.

El base de los Knicks de Nueva York Jalen Brunson hace un gesto tras anotar un triple en el encuentro ante los Celtics de Boston el domingo 8 de febrero del 2026. (AP Foto/Mark Stockwell)
El base de los Knicks de Nueva York Jalen Brunson hace un gesto tras anotar un triple en el encuentro ante los Celtics de Boston el domingo 8 de febrero del 2026. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Karl-Anthony Towns tuvo 11 puntos y diez rebotes para los Knicks, quienes no estuvieron en desventaja durante los últimos 42 minutos. Mikal Bridges (14 tantos) y el recién adquirido José Alvarado (12 unidades) fueron los anotadores de dos dígitos de Nueva York, que atinó 14 de 45 (40%) desde la línea de tres puntos.

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Derrick White agregó 19 para los Celtics, quienes vieron su racha de cinco victorias consecutivas interrumpida. Baylor Scheierman comenzó en lugar del lesionado Sam Hauser y terminó con diez puntos, 13 rebotes y cinco asistencias.

Boston atinó 37% de sus tiros de campo y 7 de 41 (17.1%) desde fuera del arco.

El enfrentamiento reunió a dos de los mejores equipos de la Conferencia Este. Boston llegó con ventaja de un juego sobre Nueva York, que es segundo. Se enfrentarán una vez más durante la temporada regular el 9 de abril en Nueva York.

Los Knicks lideraban 60-53 al medio tiempo. Brunson tenía 19 puntos en dos cuartos, con 12 en el primero. Boston estuvo en desventaja por hasta 17 puntos, pero lo convirtió en un juego de dos posesiones al entrar en la segunda mitad a pesar de lanzar cinco de 22 (22.7%) desde el rango de tres puntos.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba
ALARMA

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba

OPINION: Cuba en la sala de preparto

OPINION: Cuba en la sala de preparto

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter