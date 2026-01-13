americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con 28 puntos de Durant, Rockets sacan victoria 119-113 ante Bulls

HOUSTON (AP) — Kevin Durant anotó 28 puntos y Alperen Sengun agregó 23 con 11 asistencias para liderar la victoria el martes 119-113 de los Rockets de Houston ante los Bulls de Chicago.

El alero de los Rockets de Houston Kevin Durant clava el balón en el encuentro ante los Bulls de Chicago el martes 13 de enero del 2026. (AP Foto/Ashley Landis)
El alero de los Rockets de Houston Kevin Durant clava el balón en el encuentro ante los Bulls de Chicago el martes 13 de enero del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Hubo 35 cambios de ventaja en el juego sin que ninguno de los equipos pudiera ampliar la diferencia hasta que los Rockets lo hicieron en los minutos finales.

Houston estaba detrás por uno con aproximadamente 3,5 minutos por jugar antes de ponerse arriba 110-106 con una racha de 7-2. Durant inició esa racha con una clavada y Jabari Smith Jr. agregó un triple.

Una bandeja de Tre Jones redujo la ventaja a dos, pero Smith encestó un tiro antes de un triple para extender la ventaja a 115-108 con aproximadamente 90 segundos restantes.

Kevin Huerter hizo una bandeja para Chicago después de eso, pero una potente clavada de Durant dejó a Houston arriba 117-110 con menos de un minuto por jugar.

Amen Thompson agregó 23 unidades para los Rockets y Smith anotó 10 de 18 tantos en el último cuarto para ayudar a Houston a romper una racha de tres derrotas consecutivas.

Jones tuvo un récord personal de 34 puntos para los Bulls, que perdieron por cuarta vez en cinco juegos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter