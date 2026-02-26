americateve

Con 27 puntos, Grant guía a Blazers hacia victoria 121-112 ante Bulls, que hilan 11 derrotas

CHICAGO (AP) — Jerami Grant anotó 27 puntos y los Trail Blazers de Portland resistieron para imponerse el jueves 121-112 a los Bulls de Chicago, quienes padecieron su 11ª derrota consecutiva.

Jerami Grant, alero de los Trail Blazers de Portland, festeja luego de embocar un triple ante los Bulls de Chicago, el jueves 26 de febrero de 2026 (AP Foto/David Banks)
Toumani Camara anotó 16 puntos, Robert Williams III sumó 14 unidades y 14 rebotes y Vit Krejci aportó también 14 tantos por los Blazers, que por segundo partido consecutivo no contaron con su astro Deni Avdija (lesión de espalda).

Matas Buzelis anotó 20 puntos para liderar a los Bulls, que igualaron la tercera racha de derrotas más larga en la historia de la franquicia. Chicago ha perdido 11 partidos seguidos en febrero.

No gana desde el 31 de enero, cuando se impuso ante Miami.

Tre Jones aportó 19 puntos por los Bulls, quienes cayeron a 0-5 en su estadía de siete partidos en casa. Josh Giddey anotó 15 puntos y repartió nueve asistencias, mientras que Nick Richards contabilizó 14 puntos y 10 rebotes.

FUENTE: AP

