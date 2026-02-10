americateve

Con 26 puntos de Durant, Rockets derrotan 102-95 a Clippers

HOUSTON (AP) — Kevin Durant anotó 26 puntos y Alperen Sengun agregó 22 para ayudar el martes a que los Rockets de Houston vencieran 102-95 a los Clippers de Los Ángeles.

Kevin Durant, de los Rockets de Houston, controla el balón frente a John Collins, de los Clippers de Los Ángeles, en el encuentro del martes 10 de febrero de 2026 (AP Foto/ Karen Warren)
Houston ganaba por seis puntos al inicio del último período y anotó los primeros siete de ese cuarto para extender su ventaja a 85-72 con 10 ½ minutos restantes. Kawhi Leonard convirtió dos tiros libres, pero los Rockets anotaron los siguientes cuatro puntos para ampliar la ventaja.

Los Rockets estaban arriba por 12 más tarde en el periodo cuando Durant robó el balón a Brook López. Reed Sheppard hizo un triple a punto de perder el equilibrio para poner el marcador en 92-77 con aproximadamente 6 ½ minutos por jugar.

Houston se mantenía arriba por 15 unidades aproximadamente un minuto después, cuando el entrenador de Los Angeles, Tyronn Lue, vació su banca.

Leonard lideró a los Clippers con 24 puntos después de anotar 41 durante una victoria aplastante en diciembre, en el encuentro anterior entre estos equipos. Los Ángeles atinó 20 triples en esa victoria por 128-108, pero sólo acertó ocho de 30 desde larga distancia el martes.

Jabari Smith Jr. sumó 13 puntos y 11 rebotes, y Amen Thompson agregó 16 tantos por los Rockets en su regreso después de perderse la victoria del sábado sobre Oklahoma City debido a una enfermedad.

