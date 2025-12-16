americateve

Con 2 de Garnacho, Chelsea avanza a semis de Copa de Liga al vencer al Cardiff de 3ra división

El argentino Alejandro Garnacho marcó un doblete en la segunda mitad y Chelsea se impuso el martes 3-1 en el estadio del Cardiff City de tercera división, con lo cual se embolsó un pasaje para las semifinales de la Copa de la Liga inglesa.

El argentino Alejandro Garnacho, del Chelsea, festeja tras anotar su segundo tanto ante el Cardiff City en un duelo de la Copa de la Liga inglesa, el martes 16 de diciembre de 2025 (Nick Potts/PA via AP)
Enzo Maresca, técnico del Chelsea, comenzó con una alineación mayormente alterna para este duelo, el primero de los cuartos de final. Con todo, Chelsea necesitó a algunas de sus estrellas del primer equipo para evitar una sorpresa en el sur de Gales.

Garnacho fue uno de los dos atacantes que ingresaron al inicio de la segunda mitad y abrió el marcador a los 57 minutos, con un remate bajo al rincón tras un error defensivo.

Cardiff igualó a los 75 a través de David Turnbull, pero el portugués Neto restauró la ventaja siete minutos después con un disparo rasante que se desvió en otro jugador

Garnacho consiguió su segundo gol del partido en el tiempo de descuento.

“A veces tenés que comenzar los partidos y a veces tenés que ayudar desde el banco", comentó Garnacho, quien se incorporó al club procedente del Manchester United en agosto. "No nos preocupamos por esto, sólo tratamos de ayudar al equipo”.

Maresca comentó que hubo una "gran diferencia" después de realizar sus sustituciones.

"En la segunda mitad, mucho mejor con el balón", dijo el italiano.

Chelsea alcanzó las semifinales por tercera vez en cinco años mientras el equipo busca un tercer trofeo desde que Maresca llegó en el verano de 2024. Ganó la Europa Conference League y el Mundial de Clubes la temporada pasada.

El fin de semana, en una conferencia de prensa, Maresca dijo que pasó las peores 48 horas de su tiempo en Chelsea al final de la semana pasada y expresó su descontento por la falta de apoyo en el club, sin entrar en detalles.

Chelsea estaba en una racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones, pero una victoria por 2-0 sobre el Everton en la Liga Premier ha sido seguida por el avance a las semifinales de la copa.

Los otros partidos

Este miércoles, el Manchester City recibe al Brentford y el Fulham viaja para enfrentar al campeón defensor Newcastle.

Los cuartos de final se completan la próxima semana cuando el Arsenal reciba al Crystal Palace.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

