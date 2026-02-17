Comunidad creativa de Trinidad se moviliza para que la gente pueda seguir disfrutando del carnaval

Pero este año, los precios del evento —apodado “el mayor espectáculo de la Tierra” — se han disparado, lo que ha dejado a un número creciente de residentes de la nación caribeña de dos islas sin poder participar.

Los precios de las entradas para fiestas premium costaban casi 700 dólares, mientras que el precio de los disfraces en una popular comparsa superaba los 2.000 dólares.

Conscientes del alza de precios, docentes y músicos están encontrando maneras creativas de hacer que el carnaval sea más accesible para los residentes, cuyos antepasados fueron esclavos a quienes se les prohibía participar en este tipo de festividades.

Joshua Lamorelle, quien va a comunidades empobrecidas y enseña a caminar en zancos de forma gratuita, señaló: “Les está dando a los niños la oportunidad de ser parte de algo que para ellos es muy difícil costear”.

A pocos días de que las escuelas y los negocios cerraran por el masivo desfile callejero del carnaval, que comenzó el lunes, Lamorelle les daba a los estudiantes las últimas indicaciones. Observó cómo Kanye Simmons, de 11 años, se sentaba en un muro y se aseguraba los zancos a las piernas antes de un desfile juvenil.

Caminar en zancos es el pasatiempo favorito de Simmons, incluso más que los videojuegos: “Me parece que es muy educativo y es muy divertido”, dice.

Su madre, Chrisann Clarke, comentó que valora el impulso de Lamorelle por educar a los niños sobre la cultura del país y la historia del carnaval. También agradeció no haber tenido que pagar para que su hijo participara en el desfile, como es habitual.

“En realidad es genial, porque la mayoría de los padres no puede permitírselo”, expresó.

"Nosotros somos el carnaval"

El carnaval en Trinidad y Tobago se celebra los dos días previos al Miércoles de Ceniza, conocidos como Lunes y Martes de Carnaval. Aunque no son feriados nacionales oficiales, decenas de miles de personas se ponen disfraces para participar en el desfile callejero.

El carnaval se remonta al siglo XVIII, cuando colonos franceses llevaron las festividades a las islas, pero prohibieron a los esclavos africanos participar. Para el siglo XIX, africanos que habían sido esclavizados se amotinaron contra funcionarios británicos que intentaron reprimir las celebraciones.

Desde entonces, el carnaval ha evolucionado hasta convertirse en un gran festival y es un contribuyente clave para la economía, ya que emplea a miles de personas y genera millones de dólares en ingresos por turismo.

Con el aumento de los precios de las entradas y los disfraces, la estrella de la música soca Kimba Sorzano se puso creativo para promocionar su nueva música para el carnaval de este año.

Es dueño de un minibús, conocido como “maxi taxi”. Algunas mañanas, ofrece viajes gratis a los pasajeros con la condición de que escuchen su música durante todo el trayecto.

Su táctica de promoción se volvió tan popular que restaurantes de comida rápida se sumaron y añadieron desayuno gratis al viaje.

“Algunas personas quedaron excluidas del carnaval por los precios, pero al mismo tiempo nosotros somos el carnaval”, manifestó Sorzano, quien cree que el verdadero espíritu del carnaval vive en el corazón de los trinitenses y tobagonianos.

No es el único artista que difunde la alegría del carnaval sin costo. La cantante Patrice Roberts organizó un concierto gratuito de música soca a finales de enero que atrajo a más de 10.000 personas.

Al reconocer las dificultades que enfrentan algunas familias, Roberts declaró en un video publicado en redes sociales que sabía que “no todos pueden darse el gusto” este año.

“Esto es para todos los fans, las familias y para cualquiera que todavía quiera sentir la magia”, afirmó Roberts.

Un desfile callejero gratuito para niños

Lamorelle cree que hacer más accesibles el carnaval y otros aspectos de la cultura de Trinidad y Tobago ayuda a enriquecer la vida de las personas.

“Cualquier cosa que haga que los jóvenes mejoren y tengan una mejor visión de la cultura es lo que busco”, explicó.

Este año, Lamorelle formó una comparsa de carnaval para niños, usando su propio dinero para cubrir la mayor parte de los costos, aunque algunos patrocinadores ayudaron.

Es una oportunidad poco común para un país de unos 1,4 millones de habitantes, cuya tasa de desempleo subió a 4,8% en el tercer trimestre de 2025, desde 3,8% en el trimestre anterior, según los datos más recientes del gobierno.

El gobierno ha aprobado nuevos impuestos y aumentó ciertas tarifas desde que fue elegido en abril pasado. Esto ha provocado un alza de precios para los consumidores y pérdidas de empleo, y algunos dicen que se han visto obligados a cerrar sus negocios.

Lamorelle cuenta con el apoyo de personas de su comunidad de Valencia, un pequeño pueblo en el noreste de Trinidad.

“Está haciendo un trabajo maravilloso en la comunidad porque mantiene a los niños más ocupados, en lugar de que estén deambulando y haciendo tonterías”, dijo Nakita De Verteuil, cuyos dos hijos forman parte de la comparsa.

Uno de sus hijos, Josiah De Verteuil, quien representó a un “ladrón de medianoche” mientras iba sobre zancos de 1,2 metros (4 pies) de altura, ve a Lamorelle como un mentor.

“Es una persona muy cariñosa”, indicó el joven de 17 años. “Y para los niños, es uno de los mejores influencers”.

