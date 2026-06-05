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Comparece en tribunal policía de Connecticut acusado de matar a hombre negro

HARTFORD, Connecticut, EE.UU (AP) — Un policía blanco en Connecticut que disparó repetidamente a un hombre negro que sufría una crisis de salud mental compareció el viernes por primera vez ante un tribunal, acusado de homicidio involuntario, en una breve audiencia que atrajo a decenas de compañeros que lo apoyan.

El ex policía de Hartford Joseph Magnanom (d) con su abogado Patrick Tomasiewicz, en el tribunal de Hartford, Connecticut, el 5 de junio del 2026. (Aaron Flaum/Hartford Courant via AP, Pool)
El ex policía de Hartford Joseph Magnanom (d) con su abogado Patrick Tomasiewicz, en el tribunal de Hartford, Connecticut, el 5 de junio del 2026. (Aaron Flaum/Hartford Courant via AP, Pool) AP

Joseph Magnano, de 23 años, no habló en el Tribunal Superior en Hartford, pero después abrazó a agentes fuera de la sala. Muchos exhibían placas sobre su ropa de calle.

El alcalde de Hartford despidió a Magnano tras el tiroteo fatal de Steven Jones el 27 de febrero. El tiroteo provocó una amplia indignación pública y preguntas sobre las políticas del departamento de policía al responder a personas en crisis emocional.

El presidente del sindicato policial local siguió defendiendo a Magnano al hablar con reporteros el viernes.

“Le dijeron que era un criminal por hacer lo que lo entrenaron para hacer”, manifestó James Rutkauski.

Jones, de 55 años, quien tenía antecedentes de enfermedad mental, sostenía un cuchillo grande en una calle de la ciudad cuando llegaron los agentes aquel día de invierno.

Un video de la cámara corporal de la policía muestra a tres agentes diciéndole a Jones durante varios minutos que suelte el cuchillo, y que ellos están allí para ayudar.

“Steve, estás bien. Vamos a asegurarnos de que estés bien", dice el agente James Prignano. "Solo suelta el cuchillo. Vamos a ir a hablar con alguien, ¿de acuerdo?”

No se escucha a Jones decir nada en los videos.

Unos 12 minutos después de la llamada al 911, Magnano llega, saca su pistola y le grita a Jones que suelte el cuchillo, diciéndole: “Te van a disparar”. Se escucha a una mujer gritar: “¡No le dispares!”

Los videos muestran a Prignano haciendo señas a Magnano, aparentemente para decirle que se aleje. Mientras Jones camina lentamente hacia Magnano, el agente da una última advertencia antes de dispararle nueve veces. Jones murió cuatro días después.

El inspector general de Connecticut, Eliot Prescott, indicó que una investigación determinó que Jones no representaba una amenaza inminente.

En su propio informe del incidente, Magnano señala que estaba “temeroso de que Jones hiciera una embestida repentina hacia un agente o un ciudadano”.

Los familiares de Jones no asistieron a la audiencia, pero funcionarios locales de la NAACP estuvieron presentes el viernes.

“Ellos prestan juramento de proteger y servir”, apuntó Corrie Betts, presidenta de la filial de la NAACP del Gran Hartford, sobre la policía. “Así que cuando los llaman por un caso de salud mental y una persona termina muerta, ¿eso es proteger y servir?”

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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