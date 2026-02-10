americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Como vence a Napoli en penales y avanza a semifinales de la Copa de Italia

NÁPOLES, Italia (AP) — Como avanzó a las semifinales de la Copa de Italia por primera vez en 40 años después de vencer el martes en la tanda de penales al campeón italiano Napoli.

El portero del Como Jean Butez celebra con sus compañeros tras vencer en penales al Napoli en los cuartos de final de la Copa de Italia el martes 10 de febrero del 2026. (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)
El portero del Como Jean Butez celebra con sus compañeros tras vencer en penales al Napoli en los cuartos de final de la Copa de Italia el martes 10 de febrero del 2026. (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP) AP

El portero del Como, Jean Butez detuvo el tiro de muerte súbita de Stanislav Lobotka desatando celebraciones desenfrenadas en el campo de Nápoles, después de que el equipo de Cesc Fàbregas ganara 7-6 en la tanda de penales.

El partido había terminado 1-1 en el tiempo reglamentario.

Martin Baturina adelantó al Como con un penal a los 39 minutos, pero Antonio Vergara igualó justo después del descanso.

Napoli estuvo cerca de anotar el gol de la victoria cuando Amir Rrahmani vio un cabezazo despejado en la línea en la segunda mitad.

Romelu Lukaku no logró anotar para el Napoli en la tanda de penales y Máximo Perrone también falló para Como.

Napoli ha ganado la Copa de Italia en seis ocasiones, la más reciente en 2020.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Muere en La Habana el legendario actor cubano Alden Knight, ícono de la televisión y Premio Nacional

Muere en La Habana el legendario actor cubano Alden Knight, ícono de la televisión y Premio Nacional

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones
VIDEO

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter