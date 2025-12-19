Cómo un informante anónimo ayudó a resolver el caso del tiroteo en la Universidad Brown

Un cartel solicitando información sobre el tiroteo en el campus de la Universidad Brown, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Providence, Rhode Island. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

Identificada solo como “John” en una declaración jurada de la policía de Providence, la fuente es elogiada por los investigadores como la figura clave que proporcionó a las fuerzas del orden los detalles necesarios para determinar quién estaba detrás del tiroteo en Brown, así como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que fue baleado en su casa de Brookline el lunes.

Desde que un tirador descargó más de 40 balas dentro de un edificio de ingeniería de Brown, la ansiedad y la frustración han plagado a la comunidad de Providence, Rhode Island, ya que, aparentemente, la policía no estaba cerca de identificar a la persona.

Sin embargo, en el sexto día de la investigación, el caso cobró impulso, y la policía anunció la tarde del jueves que habían encontrado al presunto atacante muerto por una herida de bala autoinfligida.

”Él abrió este caso de par en par”, dijo Peter Neronha, el fiscal general de Rhode Island, sobre la información proporcionada por el individuo que llevó a encontrar al pistolero casi 24 horas después.

Según la policía, John tuvo varios encuentros con Claudio Neves Valente, de 48 años, antes del ataque del sábado. Cuando la policía publicó imágenes de una persona de interés —ahora identificada como Neves Valente— John comenzó a publicar en el foro de redes sociales Reddit que reconocía a la persona y teorizó que la policía debería investigar un Nissan gris “posiblemente alquilado”. Los usuarios de Reddit lo instaron a informar al FBI, y John dijo que lo hizo. En la declaración jurada de la policía se indica que se enteraron de la pista el 16 de diciembre, tres días después del tiroteo y un día después de que se creara la línea de información.

Hasta ese momento, en la declaración jurada de la policía se afirma que los agentes no habían vinculado un vehículo con el posible agresor.

Ese detalle los llevó a obtener más videos de un sedán Nissan Sentra con placas de Florida y permitió que la policía de Providence accediera a una red de más de 70 cámaras callejeras operadas en toda la ciudad por la empresa de vigilancia Flock Safety.

En la declaración jurada se afirma que John proporcionó a los investigadores otros detalles fundamentales: se encontró con Neves Valente en el baño del edificio de ingeniería pocas horas antes del ataque, donde John notó que la ropa del sospechoso era “inapropiada e inadecuada para el clima”.

John también se topó con Neves Valente afuera, a pocas cuadras del edificio, donde lo vio darse la vuelta “de repente” desde el Nissan cuando lo vio. Lo que siguió fue entonces un “juego del gato y el ratón”, según el testimonio de John, donde ambos se encontrarían y Neves Valente huiría.

En un momento dado, John gritó “Tu auto está allá atrás, ¿por qué das vueltas a la manzana?”, según sus propias declaraciones.

“El sospechoso respondió: ‘No te conozco de nada’, luego el sospechoso preguntó repetidamente, ‘¿Por qué me acosas?’”, según la declaración jurada.

John le dijo a la policía que finalmente vio a Neves Valente acercarse al sedán Nissan una vez más y decidió alejarse.

“Con todo respeto, he dicho todo lo que tengo que decir sobre el asunto a las personas adecuadas”, escribió John en Reddit el miércoles por la noche.

Hasta el jueves, se ignoraba si John recibirá la recompensa de 50.000 dólares que el FBI había ofrecido por información sobre el tiroteo en Brown.

Cuando los reporteros lo interrogaron al respecto, Ted Docks, agente especial del FBI a cargo del caso, dijo que ello era posible.

“Sería lógico pensar que, desde luego, esa persona tendría derecho a ello”, manifestó.

El periodista de The Associated Press Matt OBrien contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP