Cómo se forman los ciclones bomba y generan condiciones peligrosas

Cuando se pronostica un clima turbulento con vientos fuertes y nieve intensa, los meteorólogos a veces advierten que una tormenta podría "explotar" o convertirse en un ciclón bomba. Pero, ¿qué significa exactamente esto?

Un camión retira nieve de la avenida durante una tormenta invernal, el sábado 31 de enero de 2026 en Sevierville, Tennessee. (Foto AP/Wade Payne)
Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), ciertas tormentas experimentan bombogénesis, que ocurre cuando la presión central de una tormenta cae al menos 24 milibares en 24 horas. Estas tormentas a veces se llaman ciclones bomba. La intensidad de las tormentas se mide por la presión central, por lo que cuanto más baja es la presión, más fuerte es la tormenta.

Estas tormentas que se fortalecen rápidamente son capaces de producir lluvias intensas, condiciones de ventisca y vientos intensos que pueden crear condiciones peligrosas como árboles caídos y cortes de energía.

"Si están viendo la televisión por la noche y aparece el informe del clima y escuchan que se usa 'ciclón bomba', eso generalmente significa que hay bastante actividad climática en curso", afirma Andrew Orrison, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland

Los ciclones bomba pueden ocurrir en cualquier estación, pero principalmente se producen durante el otoño y el invierno, cuando el aire gélido del Ártico puede desplazarse hacia el sur y chocar con masas de aire más cálidas.

"Realmente es el choque de esas masas de aire lo que realmente ayuda a generar las áreas de baja presión en primer lugar", explicó Orrison.

Las regiones en Norteamérica propensas a experimentar ciclones bomba incluyen Alaska, el noroeste del Pacífico y la región de los Grandes Lagos.

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: Depende del gobierno cubano

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: "Depende del gobierno cubano"

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : Tu padre fue un asesino y racista

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : "Tu padre fue un asesino y racista"

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

