Cómo proteger del COVID-19 un niño no vacunado

Los CDC recomiendan que todo aquel que no esté vacunado — incluyendo los niños de 2 años o mayores, lleven mascarillas en público cuando están en interiores. Si su hijo es menor de 2 años —o no puede usar mascarilla por otras razones— la agencia sugiere limitar las reuniones con personas no vacunadas. Y dice que mantener el distanciamiento social entre el menor y otros en lugares públicos.