Cómo la banda Mariachi Rams convirtió el día de juego de la NFL en la banda sonora de Los Ángeles

La banda de mariachi de los Rams de Los Ángeles se presenta antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Buccaneers de Tampa Bay, el domingo 23 de noviembre de 2025, en Inglewood, California. (Foto AP/Jessie Alcheh) AP

A la derecha de Hernández, la guitarrista de rock Nita Strauss se destaca con un solo eléctrico mientras el conjunto de mariachi de varias piezas se sincroniza en ritmo. En el vestíbulo, los fans se detienen a mitad de paso, teléfonos en alto, cautivados por la fusión improbable de rock, mariachi y fútbol americano.

En los juegos, no es inusual escuchar la música de Kendrick Lamar, Bad Bunny y Beyoncé resonando a través de los altavoces. Pero los Mariachi Rams están redefiniendo el sonido del día de juego de la NFL, al mezclar la música tradicional mexicana con las influencias de hip hop y rock de Los Ángeles de una manera que ningún otro equipo en la liga hace.

"Creo que eso es especial porque podemos mostrar cuán versátil es la música de mariachi al público de la NFL", dice Hernández, quien es la única mujer en la primera banda oficial de mariachi de la NFL. Es hija de la leyenda del mariachi José Hernández, quien formó el conjunto cuando se asoció con los Rams en 2019.

En un momento, tocan estándares clásicos de mariachi. Al siguiente, están convirtiendo "California Love" de Tupac Shakur en un himno cargado de metales mientras un coche lowrider rebota cerca y los fanáticos rugen desde las gradas.

"Las cosas que salen de nuestras comunidades, todas nuestras comunidades, todos nos representamos mutuamente", dice el rapero Xzibit, quien actuó con la Banda de Marcha de la USC en el medio tiempo durante el juego de los Rams contra los Tampa Bay Buccaneers. Él dice que ver a los Mariachi Rams en el escenario de la NFL habla de cómo la cultura se mueve por la ciudad sin fronteras.

"Ser parte de algo donde la cultura es abrazada a ese nivel", dice Xzibit. "Es cuando sientes que eres parte de algo que importa".

La novedad de los Mariachi Rams en la NFL

José Hernández no llegó a los Mariachi Rams por accidente.

Un miembro del personal de los Rams se le acercó hace varios años con un video de un grupo de mariachi actuando en un importante partido de fútbol y le hizo una pregunta simple: "¿Podría esto funcionar para el fútbol americano?", recordó el músico nominado al Grammy y fundador de Mariachi Sol de México y Mariachi Reyna de Los Ángeles, un conjunto de mariachi femenino que incluye a Crystal Hernández.

José Hernández no dudó. Creía que podría funcionar con los músicos adecuados y un rango musical amplio. Lo que siguió fue la formación de un conjunto de diez miembros diseñado para unir la tradición y el sonido moderno de Los Ángeles, interpretando estándares clásicos de mariachi junto con himnos pop y hip hop reinventados desde "El Rey" hasta "California Love" de Tupac.

"Es orgullo y pasión", dice Hernández.

Los Mariachi Rams están compuestos por:

Santiago Espinoza (vihuela), Mateo Real (guitarra), Joshua Gutiérrez (guitarrón), Kevin Ramírez (trompeta), Christopher Rubalcava (trompeta), Crystal Hernández (violín), Adrián Arias (violín), Ricardo Ríos (violín), Ricardo Cisneros (violín) y Joaquín Telles (violín).

Hernández dice que su visión desde el principio fue reflejar la ciudad que los rodea musical y culturalmente.

"Cuando ven a jóvenes músicos en esa pantalla gigante en SoFi tocando canciones con las que se conectan completamente, no puedes ni imaginar el orgullo que sienten", dice.

Mientras que otros equipos de la NFL, incluidos los Houston Texans, ahora presentan bandas de mariachi como parte de su programación cultural, los Rams fueron los primeros en integrar un conjunto de mariachi como un elemento recurrente del día de juego cuando lanzaron los Mariachi Rams hace seis años. Desde entonces, un puñado de equipos ha seguido su ejemplo.

De las aulas a los trajes de charro: Las vidas entre semana de los Mariachi Rams

Detrás de las luces del estadio y los momentos virales del medio tiempo están los músicos que pasan la mayor parte de su semana lejos del campo enseñando a estudiantes, trabajando en oficinas, diseñando gráficos o actuando en orquestas clásicas en el sur de California.

Varios miembros de los Mariachi Rams enseñan a través de la academia de mariachi de José Hernández. Otros equilibran carreras en educación, banca, diseño gráfico o son miembros de orquestas antes de transformarse en animadores de estadio los domingos.

"Tienen carreras, sus trabajos regulares durante la semana", dice José Hernández. "Para ellos ponerse ese traje e ir a SoFi y tocar... no puedes imaginar el orgullo que sienten".

Santiago Espinoza, el vihuelista de la banda y educador musical, dice que la banda se ha convertido en "estrellas de rock de alguna manera", especialmente dado lo a menudo que aparecen en las enormes pantallas de video del estadio SoFi.

"Otras personas que tal vez no conocen el mariachi, vienen a un juego y tal vez experimentan el mariachi por primera vez y simplemente les encanta", dice. "La energía y la vibra que da es simplemente eléctrica".

Esa energía viaja mucho más allá del vestíbulo.

"Incluso los jugadores en el campo lo notan... todo el estadio está interconectado", dice Espinoza. "Es como una gran familia. Nos gusta llamarlo la Ramilia".

La presencia de la banda se ha integrado tanto en el ritmo del día de juego de los Rams que los fanáticos inmediatamente perciben cuando algo cambia.

El grupo generalmente actúa tres veces en el día del juego: cuando se abren las puertas, durante un descanso del primer cuarto y nuevamente más tarde dependiendo del flujo del juego. Su papel se ha expandido a eventos comunitarios, fiestas de visualización y activaciones del equipo en todo Los Ángeles.

Esa evolución incluye una colaboración navideña con la banda War, que interpretará "Feliz Navidad" junto a los Mariachi Rams en SoFi el domingo.

"Hubo tal vez un juego donde tuvimos que cortar una de sus actuaciones, y la gente... lo escuchó en la voz del fanático", dice Marissa Daly, vicepresidenta senior de estudio y marketing de los Rams. "Fue como, '¿Por qué solo tocaron dos veces?'"

Aunque los Mariachi Rams son una iniciativa impulsada por los Rams, no un programa oficial de la NFL, su ascenso encaja dentro de un impulso más amplio de la liga para expandir cómo el fútbol americano se conecta culturalmente.

Recientemente, la NFL ha destacado a artistas latinos en juegos internacionales y eventos importantes como parte de una estrategia para expandir su presencia global y multicultural.

La música de mariachi ha estado durante mucho tiempo entretejida en la vida pública de Los Ángeles. Es un elemento básico en varios vecindarios a través de quinceañeras, bodas, desfiles, festivales callejeros y celebraciones de campeonatos. Llevar ese sonido al SoFi Stadium, dice Daly, se trataba de introducir algo nuevo a la ciudad con la esperanza de reflejar lo que ya estaba allí.

"Nuestro logotipo principal son las dos letras 'Los Ángeles'. Es LA, ¿verdad?" dice Daly. "No puedes no celebrar la cultura mexico-estadounidense si eres un angelino. Si no entiendes la cultura mexico-estadounidense, probablemente no vas a conquistar este mercado".

Mariachi Rams rompe la tradición al tiempo que mantiene el legado

Para Crystal Hernández, el significado de los Mariachi Rams va más allá de la música y el día del juego. Se trata de visibilidad en un espacio que rara vez ha hecho lugar para las mujeres.

"Hace que la gente se sienta vista", dice sobre la presencia de la banda en SoFi. "Les emociona ver que su equipo local, los Rams, reconoce eso y lo abraza".

Como la única mujer en el grupo, Hernández dice que se encuentra en la intersección de la tradición y el cambio. Para su padre, el momento es profundamente personal, pues dice que rompió el molde de las siete generaciones de músicos masculinos de su familia.

José Hernández cree que la banda también puede romper barreras.

"Creo que es el comienzo de un movimiento en la NFL", dice. "Si estos equipos saben que tienen fanáticos latinos apoyándolos, van a pensar en traer mariachi también".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP