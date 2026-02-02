Cómo el show de medio tiempo del Super Bowl pasó de ser un espectáculo a un ícono de la cultura pop

ARCHIVO - Michael Jackson se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en Pasadena, California, el 1 de febrero de 1993. (Foto AP/Rusty Kennedy, archivo) AP

A lo largo de los años, la breve pausa en el partido de campeonato de la NFL se ha transformado en uno de los escenarios más grandes del entretenimiento, al albergar actuaciones que definen épocas, desde Prince bajo la lluvia hasta el regreso de Rihanna, la presentación coreografiada de Usher y la narrativa visualmente impulsada de Kendrick Lamar.

Lo que comenzó como un relleno de intermedio ha evolucionado en un espectáculo global, que rivaliza con el propio juego de campeonato de la NFL por la atención de más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Esa evolución continúa este año mientras Bad Bunny se prepara para tomar el escenario del medio tiempo, colocando la cultura latina y la música en español en el centro del evento televisivo más visto de Estados Unidos.

"El espectáculo de medio tiempo ha recorrido un largo camino", dijo Dan Marino, el mariscal de campo miembro del Salón de la Fama que jugó 17 temporadas con los Dolphins de Miami y compitió en el Super Bowl de 1985. Como analista de la NFL, Marino ha tenido un asiento de primera fila en varios espectáculos de medio tiempo.

"No mucha gente realmente lo veía", continuó. "Pero ahora, a la gente le encanta ver el espectáculo de medio tiempo".

Ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Durante décadas, el espectáculo de medio tiempo reflejó la imagen familiar de la NFL, construido alrededor de bandas de música, equipos de exhibición y espectáculos patrióticos. A medida que el Super Bowl se convirtió en una fiesta nacional no oficial —y en un evento de transmisión global— la liga comenzó a replantearse el poder de esos 12 a 15 minutos, convirtiendo gradualmente la pausa en una plataforma cultural capaz de lanzar carreras, moldear narrativas y, a veces, provocar conversaciones nacionales.

El año pasado, Lamar utilizó el escenario del medio tiempo como un espacio narrativo, entrelazando coreografía, vestuario y escenografía para explorar temas de identidad, poder y percepción. La actuación se mantuvo dentro de los parámetros de la liga mientras aún generaba una amplia interpretación y debate sobre sus imágenes y tono.

El espectáculo de Lamar se convirtió en la actuación de medio tiempo con el mayor nivel de audiencia registrado, atrayendo aproximadamente a 133,5 millones de espectadores, superando la actuación de Usher en 2024, que alcanzó alrededor de 129,3 millones. Esa cifra del espectáculo de Lamar es aproximadamente 6 millones mayor que la transmisión de Fox de la victoria de los Eagles de Filadelfia por 40-22 sobre los Chiefs de Kansas City.

"Creo que el elemento en vivo es bastante emocionante para la gente porque es una producción masiva y hay tantas piezas en movimiento", dijo la actriz Scarlett Johansson, quien no se considera una entusiasta del fútbol. Pero está intrigada por la imprevisibilidad del espectáculo de medio tiempo, como el infame "error de vestuario" de Justin Timberlake y Janet Jackson, Lady Gaga descendiendo desde el techo de un estadio y la revelación del embarazo de Rihanna.

"Lo ves con una emoción nerviosa", dijo Johansson. "Sabes que en cualquier momento algo podría salir mal. Por eso es tan divertido verlo, porque tienes toda esta anticipación. La producción es tan grande y tantas personas se han unido para crear este momento. Es algo impresionante".

Kris Jenner está de acuerdo, llamando al espectáculo de medio tiempo una "gran sorpresa".

"El nivel de producción y la rapidez con la que lo arman mientras están en comerciales y regresan con este fabuloso, épico espectáculo", dijo Jenner, la matriarca del programa de televisión de realidad "The Kardashians". "A través de todos los años y la tecnología, mejora cada vez más. Es tan emocionante ver y ver qué se les ocurre a continuación y quién va a actuar. Es un gran acontecimiento".

Usher dijo que su aparición con los Black Eyed Peas durante el Super Bowl de 2011 le enseñó a no "dar por sentado los momentos porque solo tienes 13 de ellos".

Su espectáculo en 2024 fue muy diferente del primer espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL en 1967, que contó con bandas de música de la Universidad de Arizona y la Universidad Estatal de Grambling, una universidad históricamente negra, junto con cientos de palomas voladoras, miles de globos y dos hombres voladores con mochilas propulsoras.

Después del Super Bowl inaugural, la NFL siguió trayendo otras bandas de música, equipos de exhibición, firmó a Chubby Checker y Up with People, una organización que escenifica el pensamiento positivo a través de actuaciones de danza y canción. Sin embargo, ninguno de esos actos se consideraba un gran atractivo.

Pero a medida que la popularidad del Super Bowl se disparó y el día del juego emergió como una fiesta no oficial en Estados Unidos, la NFL quería que el espectáculo de medio tiempo creciera en la misma capacidad. La liga recurrió a New Kids on the Block y Gloria Estefan los dos primeros años de la década de 1990. Luego vio un gran avance cuando Michael Jackson encabezó el espectáculo de 1993 en el Rose Bowl en el sur de California, donde el Rey del Pop caminó de manera notoria por el escenario e interpretó éxitos como "Billie Jean", "Black or White" y "Heal the World".

La espectacular actuación de Jackson abrió la puerta a otras estrellas como los Rolling Stones, Diana Ross, Jennifer Lopez y Shakira que estaban ansiosos por actuar.

La NFL maneja los costos de producción y gastos para los artistas, quienes no reciben pago por su actuación, aunque sí la exposición a cientos de millones de personas en todo el mundo que se considera invaluable.

Algunos ejemplos notables incluyen el homenaje de U2 a las víctimas del 11 de septiembre; el poder negro sin concesiones de Beyoncé y su activismo político a través de su himno "Formation"; y el primer espectáculo en presentar artistas de hip hop liderados por Dr. Dre y Snoop Dogg en 2022.

Snoop elogió al comisionado de la NFL, Roger Goodell, y a Jay-Z por hacer evolucionar al espectáculo de medio tiempo. La liga trabajó con Roc Nation para ayudar a su iniciativa Inspire Change, creada por la NFL después de un acuerdo con una coalición de jugadores que se manifestaron durante el himno nacional para protestar contra la injusticia social y racial en este país.

"Un saludo a Jay-Z por cambiar el clima. Roger Goodell por darle una oportunidad", dijo Dogg. "Esta es música. La música que dicta el mundo es la que se presenta en el medio tiempo ahora. Están comenzando a entender que se trata de lo que esos jugadores quieren escuchar, lo que esos fanáticos quieren escuchar y lo que es universalmente efectivo".

Snoop agregó: "Ahora no tiene color. El pop solía tener un color. Ahora el pop es popular. Entonces, la música más popular es la música que hacemos. Tiene sentido poner a esas personas allí que hacen esa música".

Esta historia se publicó por primera vez en enero de 2024 y se ha actualizado antes del Super Bowl de 2026.

