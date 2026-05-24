Cómo combate el Congo un brote de ébola agravado por insurgentes, recortes a la ayuda y enojo

Una mujer llora a una víctima del ébola mientras el ataúd es trasladado para su entierro en el Hospital Sofepadi, el sábado 23 de mayo de 2026, en Bunia, República Democrática del Congo. (AP Foto/Moses Sawasawa) AP

Las autoridades congoleñas informaron el domingo que los casos sospechosos ya han superado los 900 en el este del país, principalmente en la provincia de Ituri, donde se concentra el brote en curso.

El incendio la semana pasada de los centros en dos localidades en el corazón del brote dejó al descubierto la ira en una región asediada por la violencia, la cual está vinculada a grupos insurgentes armados, así como el desplazamiento de un gran número de personas, el fracaso del gobierno local y los recortes en la ayuda internacional que, según expertos, han despojado de recursos a los centros de salud en comunidades vulnerables.