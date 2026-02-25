americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Commanders y Jaguars serán locales en Londres la próxima temporada; Jacksonville jugará 2 veces

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Los Jaguars de Jacksonville se aprestan a convertirse en el primer equipo de la NFL en disputar dos partidos como local en el extranjero.

ARCHIVO - Vista del Estadio de Wembley previo al partido de la NFL entre los Rams de Los Ángeles y los Jaguars de Jacksonville, el domingo 19 de octubre de 2025. (AP Foto/Anthony Upton)
ARCHIVO - Vista del Estadio de Wembley previo al partido de la NFL entre los Rams de Los Ángeles y los Jaguars de Jacksonville, el domingo 19 de octubre de 2025. (AP Foto/Anthony Upton) AP

La NFL designó a los Jaguars y a los Commanders de Washington como anfitriones el martes para tres partidos programados en Londres en 2026. Jacksonville disputará dos encuentros consecutivos en la capital británica en octubre, uno en el histórico Estadio de Wembley y el otro en el estadio Tottenham Hotspur.

Los Commanders también serán anfitriones de un partido en la cancha de Tottenham, la sede oficial de la NFL en Gran Bretaña.

Las fechas específicas y los rivales se anunciarán más adelante.

Los Jaguars tomaron esta decisión porque las renovaciones de su estadio reducirán la capacidad en Jacksonville a 42.507 este otoño. El equipo será desplazado por completo en 2027, con la mayoría de sus partidos como local programados para disputarse en Orlando. Esa temporada podrán jugar hasta tres partidos como local a nivel internacional.

Esta será la tercera vez en cuatro años que los Jaguars disputan partidos consecutivos en Londres, pero en esas ocasiones anteriores fueron el equipo local en uno y el visitante en el otro.

Jacksonville barrió a Atlanta y Buffalo en Londres en 2023 y dividió victorias con Chicago y Nueva Inglaterra en 2024. El equipo perdió ante los Rams de Los Ángeles en el estadio de Wembley el año pasado.

“Mi conclusión inmediata fue que Londres es, sin duda, nuestro hogar lejos de casa", dijo el entrenador de los Jaguars Liam Cohen. “Tenemos una base de aficionados apasionada y conocedora en Londres, construida con el tiempo y que sigue creciendo, y también estamos teniendo un impacto positivo con aficionados en todo el Reino Unido”.

“Eso es algo que toda nuestra organización, empezando por nuestros propietarios, ha trabajado muy duro para lograr y se enorgullece mucho de seguir desarrollándolo cada temporada”, añadió.

Los Jaguars han disputado 14 partidos en Londres desde 2013, la mayor cifra en la NFL, incluidos 11 en Wembley y tres en Tottenham. Tienen marca de 7-7 en esos encuentros. Programaron dos partidos como local en Gran Bretaña en 2020, pero cancelaron esos planes debido a la pandemia.

Washington ha jugado dos veces en el extranjero, incluido un empate 27-27 con Cincinnati en 2016. Los Commanders perdieron ante Miami en tiempo extra en el primer partido de la NFL en Madrid el año pasado.

La cartelera de Londres forma parte de un récord de la NFL de nueve partidos internacionales en 2026, que abarcan cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

San Francisco y los Rams tienen previsto jugar en Australia. Los 49ers serán el equipo visitante en ese encuentro y el equipo local en un partido en México. Detroit será el equipo local en un partido en Alemania. Nueva Orleans será el equipo local en un partido en Francia. Dallas será el anfitrión en un partido en Brasil. Y el local para un partido en España aún no ha sido anunciado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter