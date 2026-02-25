Commanders y Jaguars serán locales en Londres la próxima temporada; Jacksonville jugará 2 veces

ARCHIVO - Vista del Estadio de Wembley previo al partido de la NFL entre los Rams de Los Ángeles y los Jaguars de Jacksonville, el domingo 19 de octubre de 2025. (AP Foto/Anthony Upton) AP

La NFL designó a los Jaguars y a los Commanders de Washington como anfitriones el martes para tres partidos programados en Londres en 2026. Jacksonville disputará dos encuentros consecutivos en la capital británica en octubre, uno en el histórico Estadio de Wembley y el otro en el estadio Tottenham Hotspur.

Los Commanders también serán anfitriones de un partido en la cancha de Tottenham, la sede oficial de la NFL en Gran Bretaña.

Los Jaguars tomaron esta decisión porque las renovaciones de su estadio reducirán la capacidad en Jacksonville a 42.507 este otoño. El equipo será desplazado por completo en 2027, con la mayoría de sus partidos como local programados para disputarse en Orlando. Esa temporada podrán jugar hasta tres partidos como local a nivel internacional.

Esta será la tercera vez en cuatro años que los Jaguars disputan partidos consecutivos en Londres, pero en esas ocasiones anteriores fueron el equipo local en uno y el visitante en el otro.

Jacksonville barrió a Atlanta y Buffalo en Londres en 2023 y dividió victorias con Chicago y Nueva Inglaterra en 2024. El equipo perdió ante los Rams de Los Ángeles en el estadio de Wembley el año pasado.

“Mi conclusión inmediata fue que Londres es, sin duda, nuestro hogar lejos de casa", dijo el entrenador de los Jaguars Liam Cohen. “Tenemos una base de aficionados apasionada y conocedora en Londres, construida con el tiempo y que sigue creciendo, y también estamos teniendo un impacto positivo con aficionados en todo el Reino Unido”.

“Eso es algo que toda nuestra organización, empezando por nuestros propietarios, ha trabajado muy duro para lograr y se enorgullece mucho de seguir desarrollándolo cada temporada”, añadió.

Los Jaguars han disputado 14 partidos en Londres desde 2013, la mayor cifra en la NFL, incluidos 11 en Wembley y tres en Tottenham. Tienen marca de 7-7 en esos encuentros. Programaron dos partidos como local en Gran Bretaña en 2020, pero cancelaron esos planes debido a la pandemia.

Washington ha jugado dos veces en el extranjero, incluido un empate 27-27 con Cincinnati en 2016. Los Commanders perdieron ante Miami en tiempo extra en el primer partido de la NFL en Madrid el año pasado.

La cartelera de Londres forma parte de un récord de la NFL de nueve partidos internacionales en 2026, que abarcan cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

San Francisco y los Rams tienen previsto jugar en Australia. Los 49ers serán el equipo visitante en ese encuentro y el equipo local en un partido en México. Detroit será el equipo local en un partido en Alemania. Nueva Orleans será el equipo local en un partido en Francia. Dallas será el anfitrión en un partido en Brasil. Y el local para un partido en España aún no ha sido anunciado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP