Commanders vencen a los Giants 29-21 y rompen racha de ocho derrotas

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Jacory Croskey-Merritt corrió para un touchdown, su compañero novato Jaylin Lane devolvió un despeje 63 yardas hasta la zona de anotación y los Commanders de Washington pusieron fin a su racha de ocho derrotas consecutivas al vencer el domingo 29-21 a los igualmente desafortunados Giants de Nueva York.

El safety de los Commanders de Washington Jeremy Reaves reacciona en el cuarto periodo del encuentro ante los Giants de Nueva York el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Seth Wenig)
El safety de los Commanders de Washington Jeremy Reaves reacciona en el cuarto periodo del encuentro ante los Giants de Nueva York el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Seth Wenig)

Aunque fue el único partido de la NFL esta semana sin implicaciones de playoffs tuvo una influencia mucho mayor en la posición del draft. Los Giants (2-12) perdieron su octavo partido consecutivo, acercándose un paso más al primer puesto del draft, a un último lugar en la NFC Este y potencialmente a cambios en la oficina principal, mientras buscan un entrenador.

Nueva York no tenía las mismas expectativas que Washington (4-10), que venía de una improbable carrera hacia el juego de Campeonato de la NFC la campaña anterior, cuando Jayden Daniels ganó el Novato Ofensivo del Año de la AP.

Daniels no jugó el domingo después de agravar una lesión en el codo izquierdo, por lo que fue Marcus Mariota quien llevó a los Commanders a su primera victoria desde el 5 de octubre.

Mariota conectó con el receptor principal Terry McLaurin para un touchdown de 51 yardas al inicio del último cuarto. Ese fue uno de los solo diez pases que Mariota completó en 19 intentos para 211 yardas, con un balón suelto.

Eso, junto con un esfuerzo defensivo que incluyó a Von Miller capturando a Jaxson Dart para alcanzar 136 1/2 en su carrera y superar a Jared Allen para el 12do lugar en la lista de todos los tiempos, resultó ser suficiente.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

