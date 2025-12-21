Commanders pelean más que nunca, pero no pueden evitar que los Eagles ganen

El receptor de los Eagles de Filadelfia A.J. Brown tacleado por el cornerback Jonathan Jones y el linebacker Frankie Luvu de los Commanders de Washigton el sábado 20 de diciembre del 2025. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Todos esos golpes, y todo ese empujón y empellón, no hicieron nada para cambiar el resultado el sábado por la noche: Washington permitió que Filadelfia ganara 29-18 y asegurara un segundo título consecutivo de la NFC Este, pero podría hacer las cosas interesantes cuando estos rivales de división se enfrenten nuevamente en la Semana 18.

"Si así es como quieren hacerlo, todo bien", dijo Quinn cuando se le preguntó si la elección del entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, de intentar sumar esos dos puntos en lugar de patear por uno fue irrespetuosa. "Jugaremos contra ellos de nuevo en dos semanas".

Con demasiada frecuencia, esa actitud ha estado ausente en la composición en el campo de Washington. Claro, lesión tras lesión ha pasado factura en la plantilla, y ningún problema de salud ha sido más disruptivo o preocupante que los que limitaron al mariscal de campo estrella Jayden Daniels a siete juegos antes de que fuera descartado para la temporada, pero con demasiada frecuencia, los Commanders no han logrado siquiera ser competitivos.

Ya sea que quedarse atrás por 18 o 19 el sábado con unos 4,5 minutos restantes hubiera hecho una diferencia, muchos de los mismos temas surgen semana tras semana en juegos desiguales, particularmente cuando se trata de una defensa que realmente no parece poder detener a nadie.

Washington en realidad estuvo en este partido durante una mitad y lideró 10-7 en el descanso.

"La energía estaba ahí hoy. El enfoque estaba ahí. La preparación estaba ahí", dijo el receptor de los Commanders, Terry McLaurin. "Nos gustaba dónde estábamos al entrar al medio tiempo".

Pero como señaló Quinn, ese tipo de energía "tiene que ser todo el tiempo".

En cambio, Jalen Hurts, Saquon Barkley y el resto de los Eagles tomaron el control en la segunda mitad.

La última vez que estos dos equipos jugaron, estaba en juego un lugar en el Super Bowl en el partido por el título de la NFC. Los Eagles, por supuesto, ganaron ese también, en su camino a convertirse en campeones de la NFL.

Estos Commanders está muy lejos de los de la temporada pasada.

Qué funciona

El CB Mike Sainristil es una máquina de pérdidas de balón. Washington solo tiene nueve balones recuperados en toda la temporada; solo los Jets de Nueva York, con tres, tienen menos, y Sainristil es responsable de más de la mitad de esos. Lidera al equipo con cuatro intercepciones y sumó a su total al forzar un balón suelto de Will Shipley de Filadelfia en el saque inicial del sábado. Su compañero Kain Medrano recuperó el balón en la yarda 26 de Filadelfia, y los Commanders terminaron con un gol de campo para una ventaja temprana.

Necesita ayuda

¿Qué no? El mayor problema sigue siendo la defensa. La carrera de TD de 12 yardas de Barkley en el cuarto cuarto, en la que rompió al menos cuatro tacleadas, fue emblemática de los problemas de Washington en ese lado del balón.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP