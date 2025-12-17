Comité del Senado de Georgia cuestiona a fiscal de distrito sobre el caso de Trump

La fiscal de distrito del condado de Fulton Fani Willis, en el Capitolio del estado de Georgia durante un interrogatorio de un panel del Senado estatal sobre su intento de enjuiciar al presidente Donald Trump, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Atlanta. (AP Foto/Brynn Anderson) AP

La audiencia inició cuando el senador Greg Dolezal, vicepresidente del comité, cuestionó a la fiscal de distrito demócrata del condado de Fulton sobre su trayectoria y la composición de su oficina.

El Senado estatal, dominado por los republicanos, creó en enero de 2024 el Comité Especial de Investigaciones para examinar las acusaciones de conducta indebida contra Willis en relación con su caso, en el que busca condenas penales por los esfuerzos para revertir la derrota electoral de Trump en 2020 en Georgia. Aun antes de que el mandatario emprendiera una campaña de represalias contra sus enemigos, los republicanos del comité de Georgia estaban ansiosos por interrogar a la fiscal.

En un diálogo a menudo tenso con Dolezal, Willis negó haber decidido que iba a enjuiciar a Trump antes de asumir el cargo.

“Eso es lo que calificamos como una mentira”, dijo Willis.

“No sabía que él cometería un crimen antes de que yo asumiera el cargo. Es fácticamente imposible”, afirmó. Willis asumió el cargo el 1 de enero de 2021.

Al preguntarle cuánto dinero gastó su oficina en enjuiciar el caso de interferencia electoral contra Trump y otras personas, Willis dijo que no lo sabía.

“Independientemente de lo que haya costado, intentaron robar los derechos de miles de georgianos. No podría haber sido suficiente”, dijo.

En agosto de 2023, cuando Willis anunció la acusación contra Trump y otras 18 personas, utilizó la ley estatal contra el crimen organizado para alegar que existió una conspiración para intentar revertir ilegalmente la estrecha derrota de Trump ante el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

El comité liderado por republicanos se ha centrado en la contratación de un fiscal especial por parte de Willis

A los republicanos no les gustó el enjuiciamiento de Trump, pero el comité se ha centrado en la contratación por parte de Willis del fiscal especial Nathan Wade para liderar el caso de interferencia electoral. La resolución que creó el comité señaló que una relación romántica entre ambos constituía un “claro conflicto de intereses y un fraude para los contribuyentes”. Pero ahora el caso está inactivo después de que ella fuera removida y otro fiscal lo desestimara.

Willis le dijo a Dolezal que contrató a Wade “porque estábamos ahogándonos” en otros casos. “Cada abogado que tenía con ese nivel de experiencia tenía un proyecto enorme”, afirmó.

“Tomé una decisión, la gente del condado de Fulton me eligió para tomar esa decisión, y lo hice”.

Mientras Dolezal cuestionaba cuánto se le pagó a Wade, Willis enumeró los pagos para abogados del fiscal general de Georgia, incluido el destacado abogado republicano Josh Belinfante, quien asesora al comité y estaba presente. Dolezal cortó el micrófono de Willis cuando ella habló mientras él intentaba continuar.

Senador estatal sugiere que Willis trabajaba con el gobierno de Biden

Dolezal mostró facturas que mostraban que Wade y otras personas viajaron a Washington, aparentemente como parte de un esfuerzo por sugerir que Willis trabajaba con el comité del 6 de enero de la Cámara o con la Casa Blanca de Biden para enjuiciar a Trump.

Willis dijo que Wade probablemente viajó a Washington para “obtener información sobre algunos de los criminales que terminé acusando”.

La fiscal dijo que las reuniones con funcionarios de la Casa Blanca de Biden eran parte de un procedimiento para solicitar documentos o testimonios del gobierno federal.

“Usted trata de insinuar que hubo alguna conducta indebida donde no existe”, dijo Roy Barnes, el exgobernador demócrata de Georgia que representa a Willis.

Los demócratas han denunciado al panel como una pérdida de tiempo partidista impulsada por la ambición política. Cuatro republicanos del comité se postulan para un cargo estatal en 2026. El presidente Bill Cowsert de Athens se postula para fiscal general, aunque no pudo asistir a la audiencia por razones médicas. Los senadores Dolezal de Cumming, Blake Tillery de Vidalia y Steve Gooch de Dahlonega buscan la nominación republicana para vicegobernador. Otro republicano que había estado en el comité, John Kennedy de Macon, renunció al Senado la semana pasada para buscar su propia candidatura para vicegobernador.

Willis afirmó repetidamente que el comité la atacaba para obtener una ganancia política: “Se trata de varias personas sentadas aquí que tratan de ser elegidas”.

Hasta ahora, el comité ha descubierto pocos hechos nuevos sobre las actividades de Willis. Trump la ha calificado como “criminal” que debería ser “procesada” y “puesta en la cárcel”.

El exgobernador demócrata que representa a Willis dice que es una “cacería de brujas”

Barnes aconsejó a Willis que no respondiera algunas preguntas y también participó en algunos diálogos acalorados con Dolezal, diciendo en un momento dado: “Esto es una cacería de brujas. Esto siempre ha sido una cacería de brujas”.

Willis también criticó la decisión de los legisladores de crear una agencia para investigar a los fiscales: “Sé que quieren venir y asumir un rol dominante y crear comités de QANON que juzgarán a los fiscales”.

El enjuiciamiento de Trump por parte de Willis comenzó a desmoronarse en enero de 2024, cuando un abogado defensor en el caso alegó que ella tenía una relación romántica inapropiada con Wade.

En una audiencia extraordinaria, Willis y Wade testificaron sobre los detalles íntimos de su relación. Ambos negaron vehementemente las acusaciones de que ello constituía un conflicto de intereses.

El juez del juicio reprendió a Willis por una “tremenda falta de juicio”, dictaminando finalmente que ella podría permanecer en el caso si Wade renunciaba, lo cual hizo horas después.

Pero después de que los abogados defensores presentaran una apelación, la Corte de Apelaciones de Georgia citó una “apariencia de impropiedad” y retiró a Willis del caso. En septiembre, la Corte Suprema del estado se negó a escuchar la apelación de Willis.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP