Comité asesor en EEUU cambia recomendación sobre vacunar a recién nacidos contra la hepatitis B

El comité asesor federal sobre vacunas de EEUU se reúne en Atlanta el viernes 5 de diciembre de 2025 para considerar cambios en las recomendaciones de vacuna contra la hepatitis B para bebés. (Foto AP/Ben Gray) AP

Un fuerte coro de líderes médicos y de salud pública condenó las acciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), cuyos miembros actuales fueron todos nombrados por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un destacado activista antivacunas antes de convertirse este año en el principal funcionario de salud del país.

“Este es el grupo que no puede acertar”, afirmó el doctor William Schaffner, un experto en vacunas de la Universidad de Vanderbilt que durante décadas ha estado involucrado con el ACIP y sus grupos de trabajo.

Durante décadas, el gobierno ha aconsejado que todos los recién nacidos sean vacunados contra la infección hepática. Las vacunas son ampliamente consideradas un éxito de salud pública por prevenir miles de enfermedades.

Pero el ACIP de Kennedy decidió recomendar la dosis al nacer solo para bebés cuyas madres den positivo, y en casos donde la madre no fue examinada.

Para otros bebés, dependerá de los padres y sus médicos decidir si los vacunan al nacer. El comité votó 8-3 para sugerir que cuando una familia decida no vacunar al bebé al momento de nacer, entonces la serie de vacunación comenzará a los dos meses de edad.

“Estamos haciendo daño al cambiar esta redacción, y voto no”, expresó el doctor Cody Meissner, miembro del comité.

Se espera que el director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Jim O’Neill, decida más tarde si acepta la recomendación del comité.

La decisión restablecería una estrategia de salud abandonada hace más de tres décadas.

Cuando se le preguntó por qué el comité recién nombrado actuó rápidamente para reexaminar la recomendación, Vicky Pebsworth, quien forma parte del ACIP, citó el jueves “presión de grupos de interés que querían que se revisara la política”. No dijo quién estaba presionando al comité, y un portavoz de Kennedy no respondió a una pregunta al respecto.

Los miembros del comité dijeron que el riesgo de infección para la mayoría de los bebés es muy bajo y que investigaciones anteriores que encontraron que las vacunas eran seguras para los bebés eran inadecuadas.

También les preocupaba que, en muchos casos, los médicos y enfermeras no tengan conversaciones completas con los padres sobre los pros y los contras de la vacunación al nacer.

Los miembros del comité mostraron interés en escuchar las opiniones de profesionales de la salud pública y médicos, pero optaron por ignorar las repetidas súplicas de los expertos para dejar las recomendaciones como estaban.

El doctor Peter Hotez, del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, en Houston, declinó presentarse ante el grupo “porque el ACIP parece haber desviado su misión de la ciencia y la medicina basada en evidencia”, dijo en un correo electrónico a The Associated Press.

El comité asesora al director de los CDC sobre cómo deben usarse las vacunas aprobadas. Los directores de los CDC casi siempre adoptan las recomendaciones del ACIP, que son ampliamente seguidas por los médicos y guían los programas de vacunación. Pero la agencia actualmente no tiene director, y el director interino O’Neill deberá decidir.

En junio, Kennedy despidió a los 17 miembros del panel y lo reemplazó con un grupo que incluye varias voces antivacunas.

La hepatitis B es una infección hepática grave que, para la mayoría de las personas, dura menos de seis meses. Pero para algunos, especialmente bebés y niños, puede convertirse en un problema duradero que puede llevar a insuficiencia hepática, cáncer de hígado y cirrosis.

En adultos, el virus se transmite vía sexual o por el uso de ajugas contaminadas. Pero también puede ser transmitido de una madre infectada a un bebé.

En 1991, el comité recomendó una dosis inicial de la vacuna contra la hepatitis B al nacer. Los expertos dicen que la inmunización rápida es crucial para prevenir que la infección se arraigue. Y, de hecho, los casos en niños han disminuido drásticamente.

Aun así, varios miembros del comité de Kennedy expresaron incomodidad con vacunar a todos los recién nacidos. Argumentaron que estudios pasados de inocuidad de la vacuna en recién nacidos eran limitados y que era posible que estudios más grandes y a largo plazo puedan descubrir un problema con la dosis al nacer.

Pero dos panelistas dijeron que no vieron evidencia documentada de daño por las dosis al nacer y sugirieron que la preocupación se basaba en especulaciones.

Tres miembros del panel preguntaron sobre la base científica para decir que la primera dosis podría retrasarse dos meses para muchos bebés.

“Esto es inconcebible”, dijo el doctor Joseph Hibbeln, miembro del panel y quien expresó repetidamente su oposición a la propuesta durante la a veces acalorada reunión de dos días.

El presidente del comité, el doctor Kirk Milhoan, dijo que se eligieron dos meses como un punto en el que los bebés habían madurado más allá de la etapa neonatal. Hibbeln respondió que no se presentaron datos que indiquen que dos meses es un límite apropiado.

Meissner también cuestionó una segunda propuesta —que fue aprobada 6-4— que decía que los padres consideren hablar con los pediatras sobre pruebas de sangre destinadas a medir si las vacunas contra la hepatitis B habían creado anticuerpos.

Dichas pruebas no son una práctica pediátrica estándar después de la vacunación. Los defensores dijeron que podría ser una nueva forma de ver si menos vacunas son adecuadas.

Adam Langer, experto en hepatitis de los CDC, dijo que los resultados podrían variar de un niño a otro y sería una forma errática de evaluar si menos dosis funcionan. También señaló que no hay buena evidencia de que tres vacunas causen daño a los niños.

Meissner atacó la propuesta, diciendo que el lenguaje “es como inventar cosas”.

“Es como el país de nunca jamás”, dijo.

Los expertos en salud han señalado que el comité elegido por Kennedy se centra en los pros y los contras de las vacunas para el individuo que se vacuna, y se ha alejado de ver las vacunas como una forma de detener la propagación de enfermedades prevenibles entre el público.

La segunda propuesta “está justo en el centro de esta paradoja”, dijo el doctor y panelista Robert Malone.

Algunos observadores criticaron la reunión, señalando cambios recientes en cómo se llevan a cabo. Los científicos de los CDC ya no presentan datos de inocuidad y efectividad de las vacunas al ACIP. En su lugar, se dieron esos espacios a voces prominentes en círculos antivacunas.

El comité “ya no es un cuerpo científico legítimo”, dijo Elizabeth Jacobs, miembro de Defend Public Health, un grupo de defensa de investigadores y otros que se ha opuesto a las políticas de salud de la administración Trump.

En un comunicado, describió la reunión de esta semana como “una escena del crimen epidemiológico”.

El senador republicano Bill Cassidy, un médico hepático que preside la Comisión de Salud del Senado, calificó la votación del comité sobre la vacuna contra la hepatitis B como “un error” e instó al director interino de los CDC a no firmar las nuevas recomendaciones. “Terminar con la recomendación para los recién nacidos hace más probable que el número de casos comience a aumentar nuevamente. Esto hace que Estados Unidos esté más enfermo”, dijo en redes sociales.

______

Ali Swenson en Nueva York y Laura Ungar en Louisville, Kentucky, contribuyeron a este informe.

______

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable del contenido.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP