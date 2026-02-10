americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Comienza el Año Nuevo Lunar en China con una previsión récord de 9.500 millones de viajes

BEIJING (AP) — Liu Zhiquan planificó un viaje en tren de más de 30 horas a Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, a unos 2.000 kilómetros (1.242 millas) de Beijing, donde trabaja en la construcción.

Un viajero come mientras espera en una estación de tren, en la época en la que la gente regresa a su hogar durante el feriado del Año Nuevo Lunar en Beijing, China, el martes 10 de febrero de 2026. (AP Foto/Vincent Thian)
Un viajero come mientras espera en una estación de tren, en la época en la que la gente regresa a su hogar durante el feriado del Año Nuevo Lunar en Beijing, China, el martes 10 de febrero de 2026. (AP Foto/Vincent Thian) AP

Es uno de los cientos de millones que se espera que viajen a sus ciudades de origen como parte del mayor desplazamiento de humanidad del mundo, o "chunyun" como se le llama en China, antes del Año Nuevo Lunar el 17 de febrero.

"Las cosas parecen peores este año que el pasado. La economía está mal y es cada vez más difícil ganar dinero", expresó.

Liu eligió un tren más lento para ahorrar dinero: un tren de alta velocidad tomaría sólo nueve horas pero cuesta más del doble.

No obstante, decidió hacer el viaje de 30 horas para estar en casa para el festival, la única época del año en que los trabajadores de todo el país toman vacaciones y pasan tiempo con sus seres queridos.

El gobierno de China estima que se realizarán 9.500 millones de desplazamientos durante el período de 40 días alrededor del festival, un récord histórico, según información de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Aproximadamente 540 millones de esos viajes se realizarán en tren, y 95 millones por aire. El resto será por carretera.

En un país donde se espera que los trabajadores hagan largas jornadas, incluidos los fines de semana, y tengan pocos días de vacaciones anuales, el festival del Año Nuevo Lunar es un tiempo valioso.

En una estación de tren en Beijing, los pasajeros abarrotaban las áreas de espera con grandes bolsas y maletas mientras esperaban sus trenes. Otros comían fideos instantáneos, un refrigerio fácil ya que las estaciones proporcionan agua caliente de forma gratuita.

Tian Duofu, una joven que recientemente comenzó a trabajar a tiempo completo en Beijing, dijo que esperaba con ansias las vacaciones de nueve días, que comienzan el 15 de febrero. "Se ha vuelto más difícil para una gran familia reunirse. Después de comenzar a trabajar, me di cuenta de que unas vacaciones tan largas son raras y nos vemos cada vez menos en persona, lo que hace que el Festival de Primavera sea significativo".

"El Año Nuevo es el festival del año, y si no volvemos a casa, no podremos disfrutar del ambiente festivo", dijo Tian Yunxia, una mujer de la provincia de Henan que tiene un puesto de desayunos en Beijing. "Quiero ir a casa para ver a mis hijos, mis nietos y mi esposo".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Denuncian golpiza a El Chulo en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Denuncian golpiza a "El Chulo" en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter