americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Comienza el Abierto de Australia, 1er Grand Slam de la temporada

MELBOURNE (AP) — La actividad ha comenzado en las canchas principales del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, donde la sexta cabeza de serie Jasmine Paolini se enfrentaba a Aliaksandra Sasnovich en la Rod Laver Arena.

La italiana Jasmine Paolini festeja durante su duelo de la primera ronda del Abierto de Australia ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, el domingo 18 de enero de 2026 en Melbourne (AP Foto/Dita Alangkara)
La italiana Jasmine Paolini festeja durante su duelo de la primera ronda del Abierto de Australia ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, el domingo 18 de enero de 2026 en Melbourne (AP Foto/Dita Alangkara) AP

Del lado masculino en Melbourne Park, el tercer preclasificado Alexander Zverev se medía más tarde con Gabriel Diallo.

Los máximos favoritos en ambas ramas encabezaban la sesión nocturna del domingo. Aryna Sabalenka se enfrentaba a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, y Carlos Alcaraz a Adam Walton.

Sabalenka busca su tercer título del Abierto de Australia y fue subcampeona hace un año, cuando cayó ante Madison Keys. Ha llegado a las últimas tres finales y ha ganado dos.

Alcaraz intenta convertirse en el hombre más joven en completar un Grand Slam en su carrera. El español de 22 años ha ganado dos veces en los otros tres torneos del Grand Slam, pero no ha pasado de los cuartos de final en el Abierto de Australia.

El segundo favorito Jannik Sinner, campeón defensor del Abierto de Australia en dos ocasiones, se ha combinado con Alcaraz para ganar los últimos ocho trofeos de Grand Slam.

El punto culminante del día podría presentar a una jugadora ubicada en el puesto 576 del ranking de la WTA.

Se trata por supuesto de Venus Williams, de 45 años. Será la jugadora de mayor edad en competir en individuales en el Abierto de Australia.

La estadounidense recibió una invitación para entrar al torneo y ha ganado siete títulos de Grand Slam, el último en 2008 en Wimbledon.

Williams se enfrentaba a la serbia Olga Danilović en la sesión de la tarde.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacados del día

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter