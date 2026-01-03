americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Comienza a circular nueva moneda de Siria tras gobierno de Bashar Assad

DAMASCO, Siria (AP) — Siria inició el proceso de circulación de su nueva moneda el sábado, al tiempo que la nación afectada por la crisis busca estabilizar la economía al recuperarse de la caída del gobierno de Bashar Assad.

Un hombre muestra billetes de 500 y 200 libras de la nueva moneda siria en circulación, frente a una casa de cambio en Damasco, Siria, el sábado 3 de enero de 2026. (Foto AP/Omar Sanadiki)
Un hombre muestra billetes de 500 y 200 libras de la nueva moneda siria en circulación, frente a una casa de cambio en Damasco, Siria, el sábado 3 de enero de 2026. (Foto AP/Omar Sanadiki) AP

Un decreto emitido a principios de esta semana por el presidente Ahmad al-Sharaa indicó que "la antigua moneda siria" será retirada gradualmente de circulación según un calendario establecido por el banco central y a través de centros de cambio designados.

El gobernador del Banco Central, Mokhles Nazer, publicó en X que, tras meses de preparativos, el intercambio de libras sirias antiguas por nuevos billetes comenzó oficialmente la mañana del sábado.

El decreto presidencial publicado en la agencia estatal de noticias SANA estipula que la "nueva moneda siria" se emitirá eliminando dos ceros del valor nominal de la antigua moneda. Esto significa que cada 100 libras sirias de la antigua moneda ahora equivaldrán a una libra siria.

La denominación más grande de la antigua moneda era de 5.000 libras sirias, y bajo la nueva moneda es de 500 libras.

El dólar estadounidense se vendía en las casas de cambio en Damasco el sábado por 11.800 libras para los billetes antiguos, algunos de los cuales llevan las imágenes de Assad y su difunto padre y predecesor, Hafez Assad.

Al inicio del conflicto en Siria a mediados de marzo de 2011, el dólar estadounidense valía 47 libras sirias.

Desde que grupos insurgentes liderados por Hayat Tahrir al-Sham de al-Sharaa marcharon hacia Damasco en diciembre de 2024 para poner fin al gobierno de 54 años de la familia Assad, las nuevas autoridades del país han estado trabajando para mejorar la economía, afectada por años de guerra y sanciones occidentales.

Estados Unidos y la Unión Europea han eliminado la mayoría de las sanciones impuestas a Siria durante el gobierno de Assad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela
ALARMA

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela

Maduro declara estado de emergencia tras denunciar ataques contra objetivos militares en Venezuela

Maduro declara estado de emergencia tras denunciar ataques contra objetivos militares en Venezuela

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter