americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Comerciantes en Bagdad protestan por nuevos aranceles ante un descenso de ingresos petroleros

BAGDAD (AP) — Cientos de comerciantes y propietarios de empresas de despacho aduanero protestaron en el centro de Bagdad el domingo, exigiendo que el gobierno de Irak revierta las tarifas aduaneras impuestas recientemente, que, según ellos, han aumentado drásticamente sus costos e interrumpido el comercio.

Comerciantes iraquíes protestan contra la imposición de aranceles a productos importados en Bagdad, Irak, el domingo 8 de febrero de 2026. (AP Foto/Hadi Mizban)
Comerciantes iraquíes protestan contra la imposición de aranceles a productos importados en Bagdad, Irak, el domingo 8 de febrero de 2026. (AP Foto/Hadi Mizban) AP

Los nuevos aranceles que entraron en vigor el 1 de enero se impusieron como parte de un intento de reducir la deuda del país y su dependencia de los ingresos petroleros, ya que los precios del petróleo han caído.

Irak enfrenta una deuda de más de 90 billones de dinares iraquíes (69.000 millones de dólares) y un presupuesto estatal que sigue dependiendo del petróleo para aproximadamente el 90% de los ingresos, a pesar de los intentos de diversificación.

Pero los comerciantes dicen que los nuevo gravámenes, en algunos casos de hasta el 30%, han impuesto una carga injusta sobre ellos. Los opositores han presentado una demanda con el objetivo de reducir la medida, sobre la cual la Corte Suprema Federal iraquí debe pronunciarse el miércoles.

Los manifestantes se reunieron el domingo frente a la Dirección General de Aduanas, coreando consignas contra la corrupción y rechazando los nuevos aranceles.

"Solíamos pagar alrededor de tres millones de dinares por contenedor, pero ahora en algunos casos piden hasta 14 millones", dijo Haider al-Safi, propietario de una empresa de transporte y despacho aduanero. "Incluso las tarifas de la leche infantil aumentaron de aproximadamente 495.000 dinares a casi tres millones".

Dijo que las nuevas tarifas han causado un retraso en las mercancías en el puerto de Umm Qasr en el sur de Irak y agregó que los vehículos eléctricos, anteriormente exentos de derechos de aduana, ahora están sujetos a una tarifa del 15%.

"La principal víctima es el ciudadano con ingresos limitados, y el empleado del gobierno cuyo salario apenas cubre su vida diaria, aquellos que tienen que pagar alquiler y tienen hijos con gastos escolares, todos ellos se verán afectados por el mercado", dijo Mohammed Samir, un comerciante mayorista de Bagdad.

Los manifestantes también acusaron a grupos influyentes de facilitar la entrega de mercancías a cambio de pagos no oficiales más bajos, calificándolo de corrupción generalizada. Muchos comerciantes, dijeron, ahora están considerando canalizar sus importaciones a través de la región del Kurdistán, donde las tarifas son más bajas.

Las protestas coincidieron con una huelga nacional de propietarios de tiendas, quienes cerraron mercados y tiendas en varias partes de Bagdad para oponerse al aumento de aranceles. En los principales distritos comerciales, las tiendas permanecieron cerradas y colgaron pancartas que decían "las tarifas aduaneras están matando a los ciudadanos".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen compacta el turismo

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen "compacta" el turismo

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: Es terrible apresar las ideas

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: "Es terrible apresar las ideas"

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter