americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Comentario de TV suiza sobre bobsleigh olímpico israelí provoca dura reacción

MILÁN (AP) — La radiodifusora pública de Suiza retiró de su sitio web un clip de los Juegos Olímpicos de Invierno después de que se criticara el comentario de un periodista durante la actuación de un equipo israelí de bobsleigh.

El israelí Adam Edelman (izquierda) se desliza por la pista durante una sesión de entrenamiento de bobsled de dos hombres en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina dAmpezzo, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi)
El israelí Adam Edelman (izquierda) se desliza por la pista durante una sesión de entrenamiento de bobsled de dos hombres en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) AP

El comentarista citó y aludió a publicaciones pasadas en redes sociales del piloto de bobsleigh AJ Edelman en las que apoyaba el conflicto en Gaza. Stefan Renna también mencionó las normas de elegibilidad del Comité Olímpico Internacional que exigen que los atletas rusos no hayan respaldado públicamente la guerra en Ucrania.

El comentario de dos minutos del lunes también señaló un informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que concluyó el año pasado que Israel cometió genocidio. Israel impugnó esas conclusiones por considerarlas “distorsionadas y falsas”.

Edelman respondió al comentario a última hora del lunes con una publicación en redes sociales después de ubicarse 26.º tras dos bajadas en la competencia de bobsleigh de dos hombres.

“Trabajando juntos hacia un objetivo increíble. Porque eso es lo que hacen los israelíes”, añadió Edelman. “No creo que sea posible presenciar eso y dar crédito alguno al comentario”.

El comentario fue calificado de “más que repugnante” por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en una publicación en las redes sociales.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter