Comentario de TV suiza sobre bobsleigh olímpico israelí provoca dura reacción

El israelí Adam Edelman (izquierda) se desliza por la pista durante una sesión de entrenamiento de bobsled de dos hombres en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) AP

El comentarista citó y aludió a publicaciones pasadas en redes sociales del piloto de bobsleigh AJ Edelman en las que apoyaba el conflicto en Gaza. Stefan Renna también mencionó las normas de elegibilidad del Comité Olímpico Internacional que exigen que los atletas rusos no hayan respaldado públicamente la guerra en Ucrania.

El comentario de dos minutos del lunes también señaló un informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que concluyó el año pasado que Israel cometió genocidio. Israel impugnó esas conclusiones por considerarlas “distorsionadas y falsas”.

Edelman respondió al comentario a última hora del lunes con una publicación en redes sociales después de ubicarse 26.º tras dos bajadas en la competencia de bobsleigh de dos hombres.

“Trabajando juntos hacia un objetivo increíble. Porque eso es lo que hacen los israelíes”, añadió Edelman. “No creo que sea posible presenciar eso y dar crédito alguno al comentario”.

El comentario fue calificado de “más que repugnante” por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en una publicación en las redes sociales.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP