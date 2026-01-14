Columbia Británica pondrá fin a su proyecto piloto de despenalización de drogas tras 3 años

La ministra de Salud de Columbia Británica, Josie Osborne, habla sobre el fin del experimento de la provincia durante tres años para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas en el hospital Royal Jubilee, el miércoles 14 de enero de 2026, en Victoria, Columbia Británica. (Chad Hipolito/The Canadian Press vía AP) AP

Josie Osborne, ministra de Salud de esta provincia con costas en el Pacífico, anunció el miércoles que Columbia Británica no solicitará una extensión de su acuerdo con Health Canada, la agencia federal de salud del país, el cual permitía la despenalización de pequeñas cantidades de narcóticos para posesión personal.

Osborne indicó que el objetivo del proyecto piloto de tres años, programado para finalizar el 31 de enero, era facilitar que las personas se acercaran y pidieran ayuda, pero “no ha dado los resultados” que las autoridades esperaban.

El primer experimento de despenalización de drogas en Estados Unidos, llevado a cabo en Oregon, terminó en 2004, cuando la posesión de pequeñas cantidades de narcóticos duros volvió a ser un delito. En 2020 el estado votó en favor de despenalizar.

El proyecto de despenalización de Columbia Británica comenzó en enero de 2023, después de que Health Canada otorgara a la provincia una exención bajo la Ley Federal de Drogas y Sustancias Controladas.

En un principio les permitía a los adultos poseer hasta 2,5 gramos en total de opioides, crack y cocaína en polvo, metanfetamina y MDMA, también conocida como éxtasis.

Pero en 2024, la exención se modificó para restringir dicha posesión a viviendas y lugares donde las personas sin hogar se refugian legalmente, así como a clínicas de salud designadas y sitios de prevención de sobredosis, verificación de drogas y consumo supervisado.

Con el fin de la despenalización, Osborne expresó que el gobierno se está enfocando en “fortalecer los enfoques que están ayudando a las personas a obtener atención oportuna y adecuada”.

“Estamos construyendo un sistema más completo e integral de atención a la salud mental y adicciones en Columbia Británica, que incluye prevención, tratamiento y recuperación, reducción de daños y cuidados posteriores”, manifestó en un comunicado.

En 2001, Portugal se convirtió en el primer país del mundo en despenalizar el consumo de todas las drogas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

