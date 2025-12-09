americateve

Colts firman a Philip Rivers, de 44 años, para equipo de práctica tras lesiones de dos quaterbacks

INDIANÁPOLIS (AP) — Los Colts de Indianápolis firmaron al quarterback Philip Rivers para el equipo de práctica el martes, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

ARCHIVO - Philip Rivers observa un juego de la NFL entre los Chargers de Los Ángeles y los Broncos de Denver,, el 10 de diciembre de 2023, en Inglewood, California. (AP Foto/Ryan Sun)
La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el equipo aún no había hecho un anuncio oficial.

Rivers, de 44 años, jugó su último partido en la NFL con los Colts en una derrota de playoffs tras la temporada 2020. Anunció su retiro en enero de 2021 y se encontraba en la escuela secundaria St. Michael en Fairhope, Alabama.

El movimiento se produce menos de 24 horas después de que el entrenador de los Colts, Shane Steichen, confirmara que el quarterback titular Daniel Jones se perdería el resto de la temporada debido a un desgarro en el tendón de Aquiles derecho y que el suplente Riley Leonard se lesionó la rodilla derecha en la derrota del domingo en Jacksonville.

Rivers tuvo una prueba el martes en Indianápolis, y los Colts (8-5) no perdieron tiempo en agregar al ocho veces Pro Bowl a su equipo de práctica. No está claro si Rivers estará listo para jugar el próximo fin de semana en Seattle (10-3) si los Colts lo necesitan.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

