Colts confirman que Daniel Jones se perderá el resto de la temporada por lesión

INDIANÁPOLIS (AP) — Los Colts de Indianapolis estarán sin su quarterback titular, Daniel Jones, el resto de esta temporada. Ni siquiera están seguros de si el suplente Riley Leonard jugará el próximo fin de semana.

El quarterback de los Colts de Indianápolis Daniel Jones se toma la pantorilla en la pierna izquierda en el encuentro ante los Jaguars de Jacksonville el domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)
El entrenador Shane Steichen confirmó el lunes que Jones se rompió el tendón de Aquiles derecho, como ya se esperaba, pero la sorpresa fue que Leonard también se lesionó el domingo la rodilla derecha.

Jones se lesionó en la primera mitad de la derrota bajo la lluvia 36-19 en Jacksonville. Se desplomó, llevándose la mano a la pantorrilla a pesar de no haber sido golpeado en la jugada. Luego, Jones lanzó su casco al suelo antes de salir cojeando del campo hacia el vestuario. Regresó a la banda en la segunda mitad con una bota ortopédica protegiendo su pierna derecha inferior.

Después del juego, Steichen reconoció que el diagnóstico inicial no era "bueno" y que podría ser el fin de su temporada. Menos de 24 horas después, Steichen dio actualizaciones sobre ambas lesiones.

“Tendrá cirugía dentro de la semana”, dijo Steichen, refiriéndose a Jones. “Obviamente, realmente lo sentimos por él, es una situación desafortunada. El trabajo que pone, el esfuerzo, un capitán del equipo para nosotros. Uno de los tipos más duros con los que he estado. Solo rezando por una pronta recuperación para él”.

Es un golpe importante para Jones, quien resucitó su carrera con unos primeros ocho juegos increíblemente fuertes en su primera temporada con Indy. Jones jugó tan bien que su nombre entró en la discusión para el MVP mientras su precio en la agencia libre seguía subiendo.

Perder a Jones podría resultar más problemático para los Colts (8-5), que tratarán de romper una racha de tres derrotas consecutivas ante Seattle (10-3) el próximo fin de semana antes de cerrar la temporada con juegos en casa contra San Francisco (9-4) y Jacksonville (9-4) y una visita a Houston (8-5).

Indy llega con cuatro derrotas en cinco juegos y habiendo salido de la lucha por el primer puesto de la AFC mientras cede el liderazgo de la división a los Jaguars y cae al octavo puesto, un lugar fuera de los playoffs. Los Colts están tratando de poner fin a una sequía de playoffs de cuatro años.

Leonard reemplazó a Jones el domingo, completando 18 de 29 para 145 yardas y una intercepción en su acción más extensa desde que Notre Dame perdió el juego de campeonato nacional del año pasado. Steichen no pudo decir aún si Leonard jugaría en Seattle, pero los Colts tienen opciones limitadas en el edificio.

Si Leonard no puede jugar, el veterano Brett Rypien podría ser el siguiente en la línea, aunque fue firmado para el equipo de práctica a mediados de octubre y aún no está en la lista activa.

Anthony Richardson, la selección número cuatro del draft en 2023, perdió la competencia de quarterback ante Jones en el campamento de entrenamiento y no ha practicado desde que fue colocado en la reserva de lesionados con una fractura en el hueso orbital a mediados de octubre.

