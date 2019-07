Colts: Andrew Luck se perderá 2 prácticas por lesión

Luck ya estaba en un calendario limitado de entrenamientos.

El mariscal de campo se perdió la práctica del martes luego que les dijo a los entrenadores que su pantorrilla se resintió luego de la primera semana de los entrenamientos. El entrenador Frank Reich dijo que Luck estará fuera de acción por al menos tres días más y se perderá el primer partido de pretemporada la semana próxima.

"He progresado con respecto a cuando comencé mi rehabilitación, pero el progreso no fue suficiente. No fue suficiente”, dijo Luck. “Pienso que algo se va a estirar cuando trato de cambiar de dirección abruptamente. Eso es algo que uno necesita para jugar fútbol y aún no estoy listo”.

Los Colts han sido cautelosos con Luck desde que se lesionó la pantorrilla en la primavera.

Se perdió los entrenamientos de postemporada del equipo y ni siquiera lanzó con sus compañeros antes de comenzar oficialmente los campos de entrenamiento y se vio limitado a ejercicios individuales y 7 contra 7 la semana pasada.

Al parecer, no ayudó.

El domingo, Luck cojeó levemente entre jugadas y falló algunos disparos, aunque en medio de vientos. Y luego que todo el mundo se tomó el lunes de descanso, Luck se reunió con Reich y el personal médico y les dijo que seguía sintiendo dolor en la pierna y alrededor de su tobillo.

Reich no perdió tiempo para tomar su decisión.