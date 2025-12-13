americateve

Colts activan a Philip Rivers y es elegible para jugar el domingo ante Seahawks

INDIANÁPOLIS (AP) — Los Colts de Indianapolis promovieron el sábado al quarterback Philip Rivers, de 44 años, al roster activo, haciéndolo elegible para jugar —y quizás ser titular— en el crucial juego del domingo en Seattle.

Indy (8-5) sacó al semifinalista del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional de su retiro el martes cuando lo firmó para el equipo de práctica. Rivers practicó toda la semana, pero no ha jugado desde lo que parecía ser el final de su carrera tras la temporada 2020.

El movimiento para agregar a Rivers al roster activo lo sacará de la boleta del Salón de la Fama para la clase de 2026. Rivers había sido seleccionado el mes pasado como uno de los 26 semifinalistas, y se espera que los 15 finalistas sean anunciados más tarde este mes.

Rivers ya no será elegible debido a las reglas del Salón de la Fama que exigen que un jugador esté fuera de la liga al menos cinco años antes de que su candidatura pueda ser considerada. Ahora, lo más pronto que Rivers puede ser candidato es para la clase de 2031.

La firma de Rivers se produjo después de que el entrenador Shane Steichen confirmara que el quarterback titular Daniel Jones se perdería el resto de esta temporada debido a un desgarro en el tendón de Aquiles derecho. Jones, quien usa el número 17 con los Colts, se sometió a cirugía a principios de esta semana y ahora permite que Rivers use el número 17 que llevó a lo largo de su larga carrera en la NFL.

Indy ha perdido tres seguidos y cuatro de sus últimos cinco, perdiendo el primer puesto de la AFC Sur y está empatado por el segundo lugar con los Texans de Houston. Los Colts también han caído al puesto número ocho para el campo de playoffs de siete equipos. Los Seahawks (10-3) están tratando de mantenerse en la lucha por el título de la NFC Oeste.

Los Colts creen que Rivers, que fue ocho veces elegido al Pro Bowl, así como el Jugador Regreso del Año de la NFL en 2013 y finalista del Hombre del Año Walter Payton en 2011, puede salvar sus esperanzas de postemporada. Rivers todavía se encuentra entre los diez mejores de la liga en victorias, intentos de carrera, completaciones, yardas por pase, pases de touchdown y juegos de 300 yardas.

Alternativamente, el novato Riley Leonard podría hacer ser titular por primera vez en su carrera. Pero ha lidiado con una lesión en la rodilla derecha toda la semana, y el otro quarterback en el roster de Indy es el veterano Brett Rypien, quien también fue promovido del equipo de práctica al roster activo esta semana.

Indy también activó al receptor Coleman Owen y al tackle defensivo Chris Wormley al roster activo desde el equipo de práctica y eliminó la designación de cuestionable del ala defensiva Tyquan Lewis.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

