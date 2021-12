Colorado: Marchan por camionero sentenciado a 110 años

“La lucha no es sólo por él, sino por todos”, aseguró.

Su familia señaló en un comunicado que no quieren minimizar las vidas que se perdieron en el accidente, pero que hacen un llamado al gobernador Jared Polis para que “tome medidas inmediatas” para reducir la sentencia del hombre de 26 años, quien no tiene antecedentes penales. No conducía intoxicado y cooperó en todo momento con los investigadores, indicaron sus simpatizantes en un comunicado.

Más de 4,7 millones de personas han firmado una solicitud en línea en la que piden que se le conmute la sentencia.

Polis señaló el martes que ya revisa la solicitud de clemencia.

La fiscalía solicitó una reconsideración de la sentencia después de la indignación que ha desatado el caso. Pero también recalcaron que el conductor rechazó las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad y dijeron que las condenas son un reconocimiento al daño causado a las víctimas del choque.

Una audiencia para discutir la solicitud de reconsideración de sentencia fue programada para el lunes.

En un comunicado difundido el miércoles, el fiscal de distrito Alexis King dijo que las víctimas y sus familiares quieren ser escuchados mientras se debate la solicitud de una nueva sentencia.

“Nuestra principal preocupación es asegurarnos que puedan compartir con la corte la manera en que este incidente ha cambiado sus vidas mientras la corte considera la sentencia apropiada y sigue el proceso dispuesto por la ley”, dijo King, quien pidió paciencia para aquellos que buscan una resolución inmediata.